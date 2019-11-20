Путин назвал выход США из Парижского соглашения ошибочными действиями

"Вот коллега сейчас упоминал, что США вышли из Парижского соглашения. Ну, мне кажется, что это ошибочное действие, но логику можно понять, потому что те ограничения, которые прежняя администрация на себя взяла, они, безусловно, были, наверное, непростыми для Соединенных Штатов", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"

Президент отметил, что соглашение носит рамочный характер, а не обязывающий. По его мнению, США могли скорректировать свои обязательства даже в рамках Парижского соглашения.

"Администрация действующая пошла по другому пути. Но надо все равно вовлекать администрацию действующую в решение этих вопросов. Это тоже наше общее поле для совместной деятельности, и я думаю, что это можно делать. Президент Трамп неоднократно говорил о том, что он не собирается уничтожать экологию во всем мире. Надо только найти сбалансированное решение в интересах американской экономики", - добавил Путин.