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РИА Новости

Путин назвал выход США из Парижского соглашения ошибочными действиями

14:29 20.11.2019 (обновлено: 14:56 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает выход США из Парижского соглашения по климату ошибочным действием, но логику можно понять.
"Вот коллега сейчас упоминал, что США вышли из Парижского соглашения. Ну, мне кажется, что это ошибочное действие, но логику можно понять, потому что те ограничения, которые прежняя администрация на себя взяла, они, безусловно, были, наверное, непростыми для Соединенных Штатов", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"
Президент отметил, что соглашение носит рамочный характер, а не обязывающий. По его мнению, США могли скорректировать свои обязательства даже в рамках Парижского соглашения.
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"Администрация действующая пошла по другому пути. Но надо все равно вовлекать администрацию действующую в решение этих вопросов. Это тоже наше общее поле для совместной деятельности, и я думаю, что это можно делать. Президент Трамп неоднократно говорил о том, что он не собирается уничтожать экологию во всем мире. Надо только найти сбалансированное решение в интересах американской экономики", - добавил Путин.
США 4 ноября, в третью годовщину вступления в силу Парижского соглашения по климату, направили официальное уведомление в ООН, под эгидой которой было подписано соглашение 12 декабря 2015 года, о запуске процесса выхода из этого договора и снятии в течение года принятых Вашингтоном обязательств.
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