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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-11-20T14:24+0300
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РИА Новости

Москва приглашает на бесплатные экскурсии по промышленным предприятиям

14:24 20.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКрымский мост в Москве
Крымский мост в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Бесплатные экскурсии на крупнейшие промышленные предприятия Москвы пройдут с 27 по 30 ноября в рамках четвертого этапа проекта "Открой#Моспром", сообщает организатор проекта - Департамент инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
В ноябрьском этапе проекта примут участие 21 столичное предприятие и 4 музея. Помимо экскурсий, гостей ждут интерактивные мастер-классы, лекции и даже специальная акция "Ночь на заводе", говорится в сообщении пресс-службы ДИПП.

"Открой#Моспром" – уже полюбившийся нашим жителям формат знакомства с московскими фабриками и заводами. В предыдущих этапах проекта приняли участие более 5 тысяч человек, которые своими глазами смогли увидеть, насколько разнообразна и технологична столичная промышленная отрасль. На этот раз мы познакомим москвичей с производством продуктов и напитков, текстильной и легкой промышленностью, оборонными и машиностроительными предприятиями и многими другими производителями. Также впервые в рамках "Открой#Моспром" пройдут специальные экскурсии "Ночь на заводе", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что проект важен не только с точки зрения популяризации московской промышленности. Он также даёт возможность поступательно осуществлять стратегию города по профессиональной подготовке молодых специалистов.
Так, в финальном в этом году этапе проекта примут участие свыше 300 студентов столичных вузов, для которых будут сформированы отдельные экскурсионные группы, рассказал Ефимов.
Москва
13 ноября, 15:21Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московское предприятие будет поставлять 3D-принтеры в Китай
Среди участников проекта производитель авиадвигателей "ММП имени В.В. Чернышева", ключевой разработчик и производитель авиационных и космических систем НПО "Наука", музеи авиастроительных предприятий "Ил" и "Туполев", старейшее московское швейное предприятие "Большевичка", коньячный завод МВКЗ "КиН", а также крупнейшие московские производители напитков – Coca-Cola HBC Россия и "ОЧАКОВО", говорится в сообщении.
Подробное описание всех экскурсионных площадок представлено в разделе "Предприятия" на сайте.
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