Москва приглашает на бесплатные экскурсии по промышленным предприятиям

"Открой#Моспром" – уже полюбившийся нашим жителям формат знакомства с московскими фабриками и заводами. В предыдущих этапах проекта приняли участие более 5 тысяч человек, которые своими глазами смогли увидеть, насколько разнообразна и технологична столичная промышленная отрасль. На этот раз мы познакомим москвичей с производством продуктов и напитков, текстильной и легкой промышленностью, оборонными и машиностроительными предприятиями и многими другими производителями. Также впервые в рамках "Открой#Моспром" пройдут специальные экскурсии "Ночь на заводе", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.