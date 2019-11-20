Москва приглашает на бесплатные экскурсии по промышленным предприятиям

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Бесплатные экскурсии на крупнейшие промышленные предприятия Москвы пройдут с 27 по 30 ноября в рамках четвертого этапа проекта "Открой#Моспром", сообщает организатор проекта - Департамент инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
В ноябрьском этапе проекта примут участие 21 столичное предприятие и 4 музея. Помимо экскурсий, гостей ждут интерактивные мастер-классы, лекции и даже специальная акция "Ночь на заводе", говорится в сообщении пресс-службы ДИПП.
"Открой#Моспром" – уже полюбившийся нашим жителям формат знакомства с московскими фабриками и заводами. В предыдущих этапах проекта приняли участие более 5 тысяч человек, которые своими глазами смогли увидеть, насколько разнообразна и технологична столичная промышленная отрасль. На этот раз мы познакомим москвичей с производством продуктов и напитков, текстильной и легкой промышленностью, оборонными и машиностроительными предприятиями и многими другими производителями. Также впервые в рамках "Открой#Моспром" пройдут специальные экскурсии "Ночь на заводе", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что проект важен не только с точки зрения популяризации московской промышленности. Он также даёт возможность поступательно осуществлять стратегию города по профессиональной подготовке молодых специалистов.
Так, в финальном в этом году этапе проекта примут участие свыше 300 студентов столичных вузов, для которых будут сформированы отдельные экскурсионные группы, рассказал Ефимов.
Среди участников проекта производитель авиадвигателей "ММП имени В.В. Чернышева", ключевой разработчик и производитель авиационных и космических систем НПО "Наука", музеи авиастроительных предприятий "Ил" и "Туполев", старейшее московское швейное предприятие "Большевичка", коньячный завод МВКЗ "КиН", а также крупнейшие московские производители напитков – Coca-Cola HBC Россия и "ОЧАКОВО", говорится в сообщении.
Подробное описание всех экскурсионных площадок представлено в разделе "Предприятия" на сайте.