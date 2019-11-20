Россия будет стремиться к более "зеленому" балансу энергетики

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия будет стремиться к тому, чтобы баланс энергетики был как можно более "зеленым" - никто не хочет, чтобы люди вернулись в пещеры из-за коллапса, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша цивилизация достаточно активно развивается. Никто не хочет, чтобы в конечном итоге как результат этого развития все мы опять оказались в пещерах или в результате экологического коллапса, либо в результате каких-то других непредвиденных обстоятельств", - заявил он, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Поэтому мы, разумеется, как ответственные люди, и мы в России считаем себя именно таковыми, мы будем стремиться к тому, чтобы баланс нашей, во всяком случае в России, энергетики был как можно более "зеленым", - продолжил он.
Путин также отметил, что сегодня российский энергобаланс является одним из самых "зеленых" в мире.