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РИА Новости

Россия будет стремиться к более "зеленому" балансу энергетики

14:13 20.11.2019 (обновлено: 14:41 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия будет стремиться к тому, чтобы баланс энергетики был как можно более "зеленым" - никто не хочет, чтобы люди вернулись в пещеры из-за коллапса, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша цивилизация достаточно активно развивается. Никто не хочет, чтобы в конечном итоге как результат этого развития все мы опять оказались в пещерах или в результате экологического коллапса, либо в результате каких-то других непредвиденных обстоятельств", - заявил он, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Поэтому мы, разумеется, как ответственные люди, и мы в России считаем себя именно таковыми, мы будем стремиться к тому, чтобы баланс нашей, во всяком случае в России, энергетики был как можно более "зеленым", - продолжил он.
Путин также отметил, что сегодня российский энергобаланс является одним из самых "зеленых" в мире.
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