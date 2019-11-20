Путин прокомментировал приобретение "Роснефтью" пакета Башнефти

"Что касается работы конкретно компаний, то, конечно, здесь нужно погрузиться просто в реалии происходящих событий. Но у нас много компаний, я не могу погрузиться в каждую из них, и нет такой цели, потому что "Роснефть" - хоть и компания с преимущественно государственным участием, она работает в рынке, и она подчиняется решениям, которые принимаются акционерами - и на общих собраниях, и исполнительными органами. Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!".