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РИА Новости

Путин прокомментировал приобретение "Роснефтью" пакета Башнефти

14:04 20.11.2019 (обновлено: 14:26 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".
"Что касается работы конкретно компаний, то, конечно, здесь нужно погрузиться просто в реалии происходящих событий. Но у нас много компаний, я не могу погрузиться в каждую из них, и нет такой цели, потому что "Роснефть" - хоть и компания с преимущественно государственным участием, она работает в рынке, и она подчиняется решениям, которые принимаются акционерами - и на общих собраниях, и исполнительными органами. Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!".
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Вчера, 14:20
Путин назвал переход части пакета "Башнефти" справедливым
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019БашнефтьРоснефтьВладимир ПутинЭкономика
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