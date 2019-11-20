На Урале потребовали прекратить полномочия депутата, ударившего подростка

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура требует прекратить полномочия депутата совета депутатов в Брединском районе Прокуратура требует прекратить полномочия депутата совета депутатов в Брединском районе Челябинской области Рифата Юмакаева, осужденного к ограничению свободы за то, что он ударил подростка, сообщил в среду пресс-центр прокураты региона.

По данным прокуратуры, Брединский районный суд 13 мая признал виновным Юмакаева (депутата, работавшего учителем информатики) по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Суд ему ограничил свободу на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по обучению, воспитанию и (или) организацией образовательной деятельности на срок 1 год 6 месяцев. Челябинский облсуд 22 июля уточнил приговор районного суда – Юмакаеву запрещено выезжать за пределы Брединского района, решение вступило в законную силу.

Как поясняет прокуратура, по уставу Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района депутат прекращает свои полномочия, если в отношении него есть вступивший в законную силу обвинительный приговор суда. Полномочия же депутата Юмакаева досрочно не были прекращены.

"В этой связи прокуратурой района в адрес совета депутатов Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции", - говорится в сообщении.