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РИА Новости

На Урале потребовали прекратить полномочия депутата, ударившего подростка

14:01 20.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура требует прекратить полномочия депутата совета депутатов в Брединском районе Челябинской области Рифата Юмакаева, осужденного к ограничению свободы за то, что он ударил подростка, сообщил в среду пресс-центр прокураты региона.
По данным прокуратуры, Брединский районный суд 13 мая признал виновным Юмакаева (депутата, работавшего учителем информатики) по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Суд ему ограничил свободу на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по обучению, воспитанию и (или) организацией образовательной деятельности на срок 1 год 6 месяцев. Челябинский облсуд 22 июля уточнил приговор районного суда – Юмакаеву запрещено выезжать за пределы Брединского района, решение вступило в законную силу.
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Как поясняет прокуратура, по уставу Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района депутат прекращает свои полномочия, если в отношении него есть вступивший в законную силу обвинительный приговор суда. Полномочия же депутата Юмакаева досрочно не были прекращены.
"В этой связи прокуратурой района в адрес совета депутатов Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции", - говорится в сообщении.
В пресс-центре РИА Новости пояснили, что в приговоре суда речь идет о событиях 2018 года – мужчина встретил на улице группу подростков, между ними произошел конфликт, в ходе которого депутат ударил одного из них.
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