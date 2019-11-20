Жириновский оценил слова эстонского спикера об "аннексированных землях"

Ранее директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил о недействительности Тартуского мирного договора. По его словам, при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами эстонская сторона ссылается на не имеющий юридической силы документ от 1920 года и выдвигает территориальные претензии к Москве.