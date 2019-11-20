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РИА Новости

Губернатор потребовал выяснить причину ЧП с провалившейся машиной в Пензе

13:49 20.11.2019 (обновлено: 16:07 20.11.2019)
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© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду потребовал выяснить, почему энергетики своевременно не выявили порыв на теплосетях в Пензе, где впоследствии два человека на автомобиле провалились в яму с кипятком.
Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, этот участок теплосетей принадлежит филиалу ПАО "Т Плюс". По данным энергетиков, после ЧП с автомобилем почти сутки шел ремонт теплотрассы, из-за чего 67 домов были без отопления.
"Погибли люди. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Нам тоже надо разобраться в том, почему это произошло, почему не следили за гидравлическим режимом на теплотрассе, почему, когда пошел большой объем подпитки воды, и в компании это видели, не приняли меры", - цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Вчера, 08:15
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"Есть специальные технические возможности, чтобы обследовать инженерные коммуникации. Почему компания-собственник не занимается этой работой, зная о том, что могут быть порывы? Ставьте вопрос перед руководством (компании), изыскивайте средства, закупайте оборудование, делайте исследования и заменяйте изношенные участки", - сказал глава региона в среду на рабочем совещании в связи с ЧП на улице Аустрина.
В пресс-службе отметили, что губернатор на совещании также резко раскритиковал приемку работ по опрессовке системы теплоснабжения, проведенной в Октябрьском районе Пензы. "Ответственные лица, которые летом проводили опрессовку, сработали спустя рукава. Всю систему приемки нужно поменять", - заявил Белозерцев.
Ранее в пресс-службе филиала ПАО "Т Плюс" заявили РИА Новости, что диспетчерская служба тепловых сетей во вторник в 9.26 мск получила сигнал на пульт управления о дефекте на теплотрассе диаметром 500 миллиметров на улице Аустрина, тогда как менее чем за час до этого проводимый в 8.30 мск ежедневный плановый и профилактический обход теплосетей не показал никаких отклонений от нормы.
СК опубликовал видео с места падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе
19 ноября, 18:26
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