Под Воронежем уволили лаборанта, которая не смогла сделать рентген ребенку

ВОРОНЕЖ, 20 ноя - РИА Новости. Руководство больницы под Воронежем уволило работника, которая из-за алкогольного опьянения оказалась не в состоянии сделать рентген травмированному ребенку, сообщил в среду РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Информация о том, что в Семилукской районной больнице пьяный медработник не смогла сделать рентген ребенку, появилась во вторник вечером на местном портале "МОЁ! Online". На опубликованном видео показана сидящая в белом халате на койке женщина, которая никак не реагирует на просьбы пойти сделать рентген ребенку. Видео вызвало резонанс в федеральных СМИ.
"Мы немедленно отстранили сотрудника, оперативно заменив его другим лаборантом. Кроме того, оказали содействие полиции, в тот же день провели освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения", - цитирует депздрав главного врача Семилукской районной больницы Алексея Акульшина.
По его словам, ранее на этого сотрудника жалоб не было.
"Лаборант-рентгенолог уже уволена", - пояснил РИА Новости представитель депздрава.
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