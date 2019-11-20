Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T13:48+0300
https://ria.ru/20191120/1561158652.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153020/11/1530201166_0:0:3840:2160_1036x0_80_0_0_06379041daeeea0c2e4012f4af1dde6e.jpg
РИА Новости

Под Воронежем уволили лаборанта, которая не смогла сделать рентген ребенку

13:48 20.11.2019
1155
© Depositphotos / mostockfootageРентгенография
Рентгенография
© Depositphotos / mostockfootage
Рентгенография. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 ноя - РИА Новости. Руководство больницы под Воронежем уволило работника, которая из-за алкогольного опьянения оказалась не в состоянии сделать рентген травмированному ребенку, сообщил в среду РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Информация о том, что в Семилукской районной больнице пьяный медработник не смогла сделать рентген ребенку, появилась во вторник вечером на местном портале "МОЁ! Online". На опубликованном видео показана сидящая в белом халате на койке женщина, которая никак не реагирует на просьбы пойти сделать рентген ребенку. Видео вызвало резонанс в федеральных СМИ.
"Мы немедленно отстранили сотрудника, оперативно заменив его другим лаборантом. Кроме того, оказали содействие полиции, в тот же день провели освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения", - цитирует депздрав главного врача Семилукской районной больницы Алексея Акульшина.
По его словам, ранее на этого сотрудника жалоб не было.
"Лаборант-рентгенолог уже уволена", - пояснил РИА Новости представитель депздрава.
В Северной Осетии пьяный врач посоветовал ребенку наносить мазь на гипс
15 сентября, 16:03
В Северной Осетии пьяный врач посоветовал ребенку наносить мазь на гипс
530210
Обсудить 2
ВоронежПроисшествия
Рекомендуем
Наручники
На Урале потребовали прекратить полномочия депутата, ударившего подростка
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тело пропавшего весной москвича нашли в подмосковной теплице
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о детях, оставленных матерью с бабушкой в Москве
Девушка в офисе
ВЦИОМ узнал, почему россияне боятся сокращения рабочей недели
Крым
В Крыму ответили на требование Киева компенсировать убытки
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе назвали возможную причину ЧП с провалившимся в кипяток автомобилем
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор потребовал выяснить причину ЧП с провалившейся машиной в Пензе
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
Сотрудник полиции
На Ставрополье завели дело против ударившего врача пенсионера
Бутылочка с соской для новорожденного
В Danone заявили, что лечебные детские смеси произвести в России невозможно
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский оценил слова эстонского спикера об "аннексированных землях"
Такси
В Москве таксист взял за поездку с супружеской пары 14 тысяч рублей
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале завели уголовное дело после смерти годовалого ребенка
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Воронеже
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
Лента новостейМолния