Под Воронежем уволили лаборанта, которая не смогла сделать рентген ребенку

Информация о том, что в Семилукской районной больнице пьяный медработник не смогла сделать рентген ребенку, появилась во вторник вечером на местном портале "МОЁ! Online". На опубликованном видео показана сидящая в белом халате на койке женщина, которая никак не реагирует на просьбы пойти сделать рентген ребенку. Видео вызвало резонанс в федеральных СМИ.