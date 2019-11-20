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РИА Новости

Медведев оценил ситуацию с правами человека в России

13:46 20.11.2019 (обновлено: 16:06 20.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ситуация с защитой прав граждан в России неидеальна, как и во многих странах мира, наверное, нет государства, где она была бы идеальной, заявил премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мы обсуждали ситуацию с защитой прав человека, прав граждан. Как и в любом обществе, ситуация у нас не идеальна; наверное, нет страны, где бы эта ситуация была идеальной. Такая работа ведется различными структурами - общественными структурами, и нашей партией в том числе", - заявил Медведев в среду на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями в штабе ЕР.
Он отметил, что на "Единую Россию", как на партию, представляющую большинство населения РФ, "ложится особая ответственность" в этой сфере. Медведев напомнил, что у партии есть сеть общественных приемных по всей стране, куда люди обращаются в первую очередь.
"Строго говоря, эти общественные приемные и занимаются этой правозащитной деятельностью... На начало ноября к ним обратилось приблизительно 2,5 миллиона человек. Более половины из обращений связаны были так или иначе с правовыми консультациями, разъяснениями", - сообщил председатель партии.
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Он уточнил, что основной набор вопросов связан с наиболее актуальными темами - ЖКХ, соцобеспечение, медицина, образование.
"В этом смысле общественные приемные партии действительно ведут большую работу. Мы стараемся оказать всю возможную поддержку здесь", - добавил Медведев.
Глава правительства упомянул также о работе партии по решению сложных комплексных правовых проблем, включая совершенствование законодательства. Он упомянул, в частности, что сейчас продолжается давно назревшая и многократно обсуждавшаяся на площадке кабмина и Госдумы реорганизация службы судебных приставов.
"Вы знаете, у нас огромное количество судебных решений принимается, а вот исполняется из них очень небольшое количество. Я не имею в виду добровольное исполнение, где услуги приставов не нужны, я имею в виду принудительное исполнение, а по сути это и есть защита прав граждан", - пояснил Медведев, напомнив, что сейчас в Госдуме также рассматриваются в третьем чтении поправки в закон об адвокатуре.
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