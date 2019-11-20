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РИА Новости

В Омской области открыли современный дом культуры

13:42 20.11.2019 (обновлено: 16:56 20.11.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиСовременный дом культуры в одном из старейших сел Тюкалинского района Омской области
Современный дом культуры в одном из старейших сел Тюкалинского района Омской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 20 ноя - РИА Новости. Современный дом культуры открылся в рамках национального проекта "Культура" в одном из старейших сел Тюкалинского района Омской области, сообщает в среду областное правительство.
"В селе Бекишево Тюкалинского района состоялось торжественное открытие дома культуры, отремонтированного в рамках национального проекта "Культура". Бекишево - одно из старейших сел Тюкалинского района, в этом году ему исполнилось 260 лет. Новый дом культуры стал отличным подарком для жителей небольшого села, численность населения которого составляет чуть более 500 человек", - говорится в сообщении.
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Власти пояснили, что деревянное здание местного клуба 1974 года постройки обветшало, и в прошлом году администрация района приняла решение перенести дом культуры в нежилое кирпичное одноэтажное здание, которому требовался капитальный ремонт. В текущем году Бекишевский сельский дом культуры попал в нацпроект "Культура", в рамках которого на ремонт району было выделено 5,5 миллиона рублей, еще миллион администрация направила на обновление материально-технической базы ДК.
"В этом году, в рамках выполнения указов президента Российской Федерации, в Омской области модернизированы 27 учреждений культуры. Губернатор Омской области Александр Бурков поставил задачу, чтобы до конца реализации национального проекта "Культура" мы возродили дома культуры во всех крупных селах Омской области", - сказал на открытии дома ДК министр культуры региона Юрий Трофимов.
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Он отметил, что в этом году регион вошел в топ-10 по темпам развития культуры, где одним из индикаторов является модернизация сельских домов культуры. В связи с этим в последующие три года Омская область может рассчитывать на увеличение финансовой поддержки со стороны Минкультуры России.
"Это хорошая новость, но в то же время большая ответственность, как с нашей стороны, так и со стороны руководства районов", - сказал Трофимов, отметив, что модернизация учреждений культуры в селах – один из главных приоритетов стартовавшего в этом году национального проекта "Культура".
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОбщество
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