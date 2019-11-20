В Омской области открыли современный дом культуры

"Это хорошая новость, но в то же время большая ответственность, как с нашей стороны, так и со стороны руководства районов", - сказал Трофимов, отметив, что модернизация учреждений культуры в селах – один из главных приоритетов стартовавшего в этом году национального проекта "Культура".