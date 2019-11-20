Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T13:37+0300
https://ria.ru/20191120/1561158108.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153336/24/1533362412_0:0:3098:1743_1036x0_80_0_0_f11a065c2676d15ef0f824ec71c69cde.jpg
РИА Новости

Косачев прокомментировал призыв Таллина вернуть территории Эстонии

13:37 20.11.2019
562
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Эстонские политики постоянно пытаются подменить достигнутые с РФ договоренности по границе выгодными для себя поправками, в этой ситуации Таллин выступает как безответственный партнер, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия якобы "аннексировала около пяти процентов территории Эстонии". При этом в духе "двоемыслия" политик, не моргнув глазом, сообщил миру, что "у Эстонии нет территориальных претензий к России", но, тем не менее, территории надо вернуть", - написал сенатор на своей странице в Facebook.
Олег Морозов
Вчера, 11:27
Морозов призвал Эстонию "не баловаться" с территориальным вопросом
Судя по всему, в Эстонии решили опять завести "сказку про белого бычка", отметил Косачев. Ощущение "дежавю" с ситуацией 2005 года, когда РФ и Эстония подписали в Москве два договора по пограничным вопросам, а парламент Эстонии при их ратификации в одностороннем порядке внес в преамбулу закона о ратификации упоминание о Тартуском мирном договоре, предполагающем иные границы между двумя государствами, добавил он.
Сенатор напомнил, что в 2014 году главы МИД России и Эстонии подписали новый договор о границе, где было зафиксировано обоюдное отсутствие территориальных претензий. "Более того: проект закона о ратификации соглашений прошел первое чтение в парламенте Эстонии в апреле 2014 года. Но прошли выборы в эстонский парламент, и... "на колу мочало": опять Тартуский договор, опять территориальные претензии, необходимость новой ратификации...", - отметил политик.
Здание посольства РФ в Эстонии
Вчера, 10:54
Эксперт оценил призыв Эстонии к России вернуть "аннексированные территории"
При этом и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу теперь заявляет, что ратификация договора о границе между этой республикой и РФ в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому договору.
"Понятно, что эстонские парламентарии ведут свои внутриполитические и внешнеполитические игры. Однако такое поведение абсолютно несерьезно для ответственных представителей власти – ну как договариваться о таких серьезных вещах, как государственная граница, если у партнера "семь пятниц на неделе"?" - выразил недоумение Косачев.
Он отметил "избирательность" многих зарубежных политиков: они решительно осуждают коммунизм, советских лидеров, не признают многие их шаги и акты, но, когда дело доходит до выгодных соседям территориальных приобретений, часто навязанных в тяжелых условиях, здесь советские "подарки" вполне котируются. "А еще про темы со спорными границами старательно не вспоминают до вступления в НАТО, куда не берут "территориальных спорщиков". Опять - пока выгодно, молчим. Пора, все же, уходить от "двоемыслия" и решать, наконец, что важнее вашим избирателям - политиканство или граница?" - заключил он.
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
Вчера, 12:39
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
2110000
Обсудить 1
МИД РФМИД ЭстонииКонстантин КосачевЭстонияРоссияТаллинВ мире
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский оценил слова эстонского спикера об "аннексированных землях"
Крым
В Крыму ответили на требование Киева компенсировать убытки
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Союзное государство готово к диалогу с Литвой по БелАЭС, заявил Рапота
Киев
В ЕС заявили о готовности помогать Украине в проведении реформ
Елена Зеркаль
Замглавы МИД Украины заявила о желании "вжарить Россию на деньги"
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Олег Морозов
Морозов призвал Эстонию "не баловаться" с территориальным вопросом
Строительство Белорусской АЭС
Подготовка к ключевому этапу предпусковых работ идет на первом блоке БелАЭС
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч (в центре) посетил пленарное заседание Госдумы РФ
Депутат бундестага призвал США вывести ядерное оружие с территории Германии
Флаг крымских татар
Крымские татары назвали претензии Украины о дискриминации в РФ надуманными
Вид на город Севастополь
Украина решила взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области
В ДНР заявили о готовности к любым действиям силовиков
Эво Моралес
Моралес назвал главное препятствие для возвращения в Боливию
Здание посольства РФ в Эстонии
Эксперт оценил призыв Эстонии к России вернуть "аннексированные территории"
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о детях, оставленных матерью с бабушкой в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
Лента новостейМолния