Косачев прокомментировал призыв Таллина вернуть территории Эстонии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Эстонские политики постоянно пытаются подменить достигнутые с Эстонские политики постоянно пытаются подменить достигнутые с РФ договоренности по границе выгодными для себя поправками, в этой ситуации Таллин выступает как безответственный партнер, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

"Cпикер парламента Эстонии , член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия якобы "аннексировала около пяти процентов территории Эстонии". При этом в духе "двоемыслия" политик, не моргнув глазом, сообщил миру, что "у Эстонии нет территориальных претензий к России", но, тем не менее, территории надо вернуть", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Судя по всему, в Эстонии решили опять завести "сказку про белого бычка", отметил Косачев. Ощущение "дежавю" с ситуацией 2005 года, когда РФ и Эстония подписали в Москве два договора по пограничным вопросам, а парламент Эстонии при их ратификации в одностороннем порядке внес в преамбулу закона о ратификации упоминание о Тартуском мирном договоре, предполагающем иные границы между двумя государствами, добавил он.

Сенатор напомнил, что в 2014 году главы МИД России Эстонии подписали новый договор о границе, где было зафиксировано обоюдное отсутствие территориальных претензий. "Более того: проект закона о ратификации соглашений прошел первое чтение в парламенте Эстонии в апреле 2014 года. Но прошли выборы в эстонский парламент, и... "на колу мочало": опять Тартуский договор, опять территориальные претензии, необходимость новой ратификации...", - отметил политик.

При этом и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу теперь заявляет, что ратификация договора о границе между этой республикой и РФ в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому договору.

"Понятно, что эстонские парламентарии ведут свои внутриполитические и внешнеполитические игры. Однако такое поведение абсолютно несерьезно для ответственных представителей власти – ну как договариваться о таких серьезных вещах, как государственная граница, если у партнера "семь пятниц на неделе"?" - выразил недоумение Косачев.