Косачев прокомментировал призыв Таллина вернуть территории Эстонии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Эстонские политики постоянно пытаются подменить достигнутые с РФ договоренности по границе выгодными для себя поправками, в этой ситуации Таллин выступает как безответственный партнер, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия якобы "аннексировала около пяти процентов территории Эстонии". При этом в духе "двоемыслия" политик, не моргнув глазом, сообщил миру, что "у Эстонии нет территориальных претензий к России", но, тем не менее, территории надо вернуть", - написал сенатор на своей странице в Facebook.
Судя по всему, в Эстонии решили опять завести "сказку про белого бычка", отметил Косачев. Ощущение "дежавю" с ситуацией 2005 года, когда РФ и Эстония подписали в Москве два договора по пограничным вопросам, а парламент Эстонии при их ратификации в одностороннем порядке внес в преамбулу закона о ратификации упоминание о Тартуском мирном договоре, предполагающем иные границы между двумя государствами, добавил он.
Сенатор напомнил, что в 2014 году главы МИД России и Эстонии подписали новый договор о границе, где было зафиксировано обоюдное отсутствие территориальных претензий. "Более того: проект закона о ратификации соглашений прошел первое чтение в парламенте Эстонии в апреле 2014 года. Но прошли выборы в эстонский парламент, и... "на колу мочало": опять Тартуский договор, опять территориальные претензии, необходимость новой ратификации...", - отметил политик.
При этом и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу теперь заявляет, что ратификация договора о границе между этой республикой и РФ в данный момент не имеет перспектив из-за разногласий по Тартускому договору.
"Понятно, что эстонские парламентарии ведут свои внутриполитические и внешнеполитические игры. Однако такое поведение абсолютно несерьезно для ответственных представителей власти – ну как договариваться о таких серьезных вещах, как государственная граница, если у партнера "семь пятниц на неделе"?" - выразил недоумение Косачев.
Он отметил "избирательность" многих зарубежных политиков: они решительно осуждают коммунизм, советских лидеров, не признают многие их шаги и акты, но, когда дело доходит до выгодных соседям территориальных приобретений, часто навязанных в тяжелых условиях, здесь советские "подарки" вполне котируются. "А еще про темы со спорными границами старательно не вспоминают до вступления в НАТО, куда не берут "территориальных спорщиков". Опять - пока выгодно, молчим. Пора, все же, уходить от "двоемыслия" и решать, наконец, что важнее вашим избирателям - политиканство или граница?" - заключил он.