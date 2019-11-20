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РИА Новости

Акимов заявил, что говорить о приватизации "Аэрофлота" преждевременно

13:35 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предложения по приватизации крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" пока не обсуждались, дискуссия об этом впереди, но говорить о приватизации преждевременно, заявил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" вице-премьер РФ Максим Акимов.
Замминистра финансов Алексей Моисеев в начале ноября говорил, что Минфин РФ предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, " Аэрофлота ", "Россетей", "Русгидро", это можно будет сделать после 2020 года.
"Надо внимательно посмотреть на эти предложения, мы пока их с моими коллегами не обсуждали. Такая дискуссия впереди", - сказал Акимов, отвечая на вопрос о позиции по включению 1,17% акций "Аэрофлота" в трехлетний план приватизации. Сейчас государству принадлежит 51,2% авиаперевозчика.
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Он добавил, что в этом году ожидается серьезный прирост по внутренним авиаперевозкам, "объем перевозок на Дальний Восток будет еще выше, чем в среднем по России прирост".
"Программа плоских тарифов - программа, которая целиком субсидируется из прибыли компании "Аэрофлот". Мы не покрываем им субсидиями. И, конечно, реализация подобного рода программ, мы не собираемся ее прекращать. И мы точно будем продолжать эту программу по плоским тарифам. Это пример того, насколько эти решения будут устойчивыми, если мы контроль государства уберем. Я считаю, пока, скорее, это преждевременно делать", - сказал Акимов.
"Если компания функционирует на абсолютно прозрачном, конкурентном, не перегруженном какой-то дополнительной нагрузкой рынке, избавлена от этого функционала дополнительной нагрузки, тогда, конечно, это чисто рыночный субъект. Его нечего держать, его надо немедленно отдавать в рынок. Мы пока не можем сказать про компанию "Аэрофлот", которая является выдающимся рыночным оператором, достигла значительного успеха за 10 лет... Я считаю, что с контролем... пока рано", - отметил он.
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Выставка "Транспорт России"Дальний ВостокМаксим АкимовАлексей МоисеевАэрофлотМинистерство финансов РФТранснефтьРоссияЭкономика
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