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РИА Новости

МИД: РФ надеется, что результаты заседания совмина СГ помогут интеграции

13:33 20.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что результаты заседания совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии будут способствовать углублению интеграции между двумя государствами, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"В понедельник мы принимали наших белорусских гостей в Москве для участия в совместном заседании коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии. Вчера состоялось заседание совета министров Союзного государства. Мы надеемся, что его решения позволят нам выйти на дальнейшее углубление интеграции", - сказал Полищук в ходе экспертно-медийного форума "Союзное государство-2030 – траектория будущего" в МИА "Россия Сегодня".
Он отметил, что двустороннее взаимодействие России и Белоруссии развивается как никогда интенсивно, за этот год состоялось уже восемь встреч президентов стран в двустороннем формате и в рамках многосторонних мероприятий, а также состоялось 11 контактов глав правительств.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Вчера, 12:31Союзное государство
Рапота: 2019 год для белорусско-российской интеграции – самый интенсивный
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