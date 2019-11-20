МИД: РФ надеется, что результаты заседания совмина СГ помогут интеграции

"В понедельник мы принимали наших белорусских гостей в Москве для участия в совместном заседании коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии. Вчера состоялось заседание совета министров Союзного государства. Мы надеемся, что его решения позволят нам выйти на дальнейшее углубление интеграции", - сказал Полищук в ходе экспертно-медийного форума "Союзное государство-2030 – траектория будущего" в МИА "Россия Сегодня".