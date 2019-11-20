Рапота: выборы в Белоруссии соответствовали ее политическим традициям

"Что вы ожидали от нас и что вы ожидали от наблюдателей ОБСЕ? Они говорят то, что они говорят во всех странах СНГ, и все, что не соответствует их представлению о жизни, их мироощущениям, их разочаровывает. Нас ничего не разочаровывает, потому что, я считаю, выборы полностью соответствовали законам Республики Беларусь и полностью соответствовали тем сложившимся традициям, той политической культуре, которая сложилась в белорусском обществе. Мы же должны это принимать в расчет", - сказал Рапота.