Рапота: выборы в Белоруссии соответствовали ее политическим традициям

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Парламентские выборы в Белоруссии полностью соответствовали традициям и политической культуре белорусского общества, РФ не стала бы навязывать свое представление, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Выборы в парламент Белоруссии прошли 17 ноября. Наблюдатели миссии ОБСЕ заявили, что выборы не соответствовали демократическим стандартам, отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны. В заявлении европейской дипслужбы сообщалось, что ЕС считает, что Белоруссия упустила возможность провести парламентские выборы в полном соответствии с международными стандартами.
"Что вы ожидали от нас и что вы ожидали от наблюдателей ОБСЕ? Они говорят то, что они говорят во всех странах СНГ, и все, что не соответствует их представлению о жизни, их мироощущениям, их разочаровывает. Нас ничего не разочаровывает, потому что, я считаю, выборы полностью соответствовали законам Республики Беларусь и полностью соответствовали тем сложившимся традициям, той политической культуре, которая сложилась в белорусском обществе. Мы же должны это принимать в расчет", - сказал Рапота.
Он отметил, что есть законодательство и конституция Белоруссии, за которую проголосовало подавляющее число граждан страны.
"И для нас очень важно, чтобы выборы соответствовали тем правилам, которые установили белорусы сами для себя. Навязывать какое-то свое представление о жизни не в наших правилах", - добавил он.
По итогам выборов в 110 округах были избраны 110 депутатов, оппозиция в парламент нового созыва не прошла. Явка избирателей составила 77,22%. Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт в понедельник заявила, что, хотя парламентские выборы прошли в Белоруссии в спокойной обстановке, они не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов. Глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориен Йонкер заявила, что во время выборов ограничивался ряд основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.
На выборах были аккредитованы 1030 международных наблюдателей, что является рекордом для Белоруссии за последние десять лет. При этом самые крупные миссии были представлены от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ – в них вошли 475 и 346 наблюдателей соответственно.