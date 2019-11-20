В ДНР заявили о готовности к любым действиям силовиков

Ранее пресс-служба министерства обороны Украины заявила, что силовики провели учения в районе отвода тяжелого вооружения в Донбассе, в частности, отрабатывались действия на минных полях во время наступления.

"Подразделения Народной милиции готовы к любым действиям противника. Нам известны цели и планы командования ООС (операции Объединенных сил - Прим. ред.). Хотелось бы предостеречь ВФУ (вооруженные формирования Украины - Прим. ред.) от необдуманных действий в виде наступления или эскалации конфликта на линии соприкосновения. Защитники Республики всегда готовы отразить наступление и достойно ответить на все действия противника", - заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.