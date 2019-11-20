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РИА Новости

В ДНР заявили о готовности к любым действиям силовиков

13:21 20.11.2019 (обновлено: 13:22 20.11.2019)
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР в Донецкой области
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения готовы к любым действиям украинских силовиков в Донбассе и смогут при необходимости отразить их наступление.
Ранее пресс-служба министерства обороны Украины заявила, что силовики провели учения в районе отвода тяжелого вооружения в Донбассе, в частности, отрабатывались действия на минных полях во время наступления.
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"Подразделения Народной милиции готовы к любым действиям противника. Нам известны цели и планы командования ООС (операции Объединенных сил - Прим. ред.). Хотелось бы предостеречь ВФУ (вооруженные формирования Украины - Прим. ред.) от необдуманных действий в виде наступления или эскалации конфликта на линии соприкосновения. Защитники Республики всегда готовы отразить наступление и достойно ответить на все действия противника", - заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
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