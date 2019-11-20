Фотовыставка "Моя Москва" откроется на Тверском бульваре

"С 2011 года в Москве реализуются уникальные по своим масштабам проекты благоустройства. Только в этом году по программе "Мой район" преобразилось более 1100 территорий по всему городу, включая не только центральный, но и другие районы Москвы, около 160 парков и скверов, более 4000 дворов, территории около транспортных объектов. Это комплексная работа по формированию в каждом районе единого высокого стандарта качества жизни", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова.