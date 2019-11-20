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РИА Новости

Фотовыставка "Моя Москва" откроется на Тверском бульваре

13:19 20.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКрымский мост в Москве
Крымский мост в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Крымский мост в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Фотовыставка "Моя Москва", посвященная благоустройству столицы, откроется в среду на Тверском бульваре, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что выставка пройдет с 20 по 26 ноября в "Галерее под открытым небом" на центральной аллее Тверского бульвара.
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"С 2011 года в Москве реализуются уникальные по своим масштабам проекты благоустройства. Только в этом году по программе "Мой район" преобразилось более 1100 территорий по всему городу, включая не только центральный, но и другие районы Москвы, около 160 парков и скверов, более 4000 дворов, территории около транспортных объектов. Это комплексная работа по формированию в каждом районе единого высокого стандарта качества жизни", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова.
Отмечается, что фотопроект "Моя Москва" создан группой авторов (Алексей Лифанов, Никита Теплицкий, Илья Негрук) под творческим кураторством известного российского фотографа Дмитрия Чистопрудова.
"Эта выставка - наша благодарность всем тем, кто принимает участие в реализации программ: от художников и архитекторов до инженеров и строителей. Мы разработали стандарты благоустройства для того, чтобы создать комфортную городскую среду для каждого: будь то пешеход, велосипедист или автомобилист", - приводит пресс-служба слова Бирюкова.
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