В Пензе назвали возможную причину ЧП с провалившимся в кипяток автомобилем

Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, этот участок теплосетей принадлежит филиалу ПАО "Т Плюс". По данным энергетиков, после ЧП с автомобилем почти сутки шел ремонт теплотрассы, из-за чего 67 домов были без отопления.