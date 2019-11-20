В Пензе назвали возможную причину ЧП с провалившимся в кипяток автомобилем

ПЕНЗА, 20 ноя - РИА Новости. Повышенная транспортная нагрузка на участок с подземной теплотрассой могла стать причиной порыва трубопровода в Пензе, где в результате подмыва грунта в яму с кипятком провалился автомобиль с двумя мужчинами, сообщило в среду правительство области.
Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, этот участок теплосетей принадлежит филиалу ПАО "Т Плюс". По данным энергетиков, после ЧП с автомобилем почти сутки шел ремонт теплотрассы, из-за чего 67 домов были без отопления.
"По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы", - говорится в сообщении.