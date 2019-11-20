Комитет ГД вернул на доработку проект о снижении пенсионного возраста в ДФО

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока вернул на доработку проект о снижении пенсионного возраста в Дальневосточном федеральном округе , инициатива будет дорабатываться совместно с рабочей группой Думы, сообщил соавтор проекта, глава комитета Николай Харитонов

В июле этого года Харитонов и его коллега из КПРФ Алексей Корниенко внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось для дальневосточников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин - 55 лет, для женщин - 50 лет. Для остальных жителей Дальневосточного федерального округа при наличии необходимого стажа предлагалось установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет. Правительство проект не поддержало.

"Комитет принял решение, что надо прорабатывать, тем более натыкаемся на непонимание Арктики ... Будем продолжать работать", - сказал Харитонов РИА Новости.

Он отметил, что авторы намерены дорабатывать проект совместно с рабочей группой Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства. Харитонов также считает необходимым распространить предложенные проектом нормы и на Арктический регион.