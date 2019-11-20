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РИА Новости

Комитет ГД вернул на доработку проект о снижении пенсионного возраста в ДФО

13:07 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока вернул на доработку проект о снижении пенсионного возраста в Дальневосточном федеральном округе, инициатива будет дорабатываться совместно с рабочей группой Думы, сообщил соавтор проекта, глава комитета Николай Харитонов.
В июле этого года Харитонов и его коллега из КПРФ Алексей Корниенко внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось для дальневосточников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин - 55 лет, для женщин - 50 лет. Для остальных жителей Дальневосточного федерального округа при наличии необходимого стажа предлагалось установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет. Правительство проект не поддержало.
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"Комитет принял решение, что надо прорабатывать, тем более натыкаемся на непонимание Арктики... Будем продолжать работать", - сказал Харитонов РИА Новости.
Он отметил, что авторы намерены дорабатывать проект совместно с рабочей группой Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства. Харитонов также считает необходимым распространить предложенные проектом нормы и на Арктический регион.
"Мы будем прорабатывать (законопроект) досконально и с учетом Арктики... Если мы учтем Арктику, это будет, конечно, справедливее и разумнее... По-разумному, надо учесть и Арктику, тогда, я думаю, что крыть будет нечем. Понятно, что в Арктике работают в основном вахтовым методом, но и на вахте надо пенсию заработать", - сказал глава думского комитета.
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Дальний ВостокАрктикаГосдума РФНиколай ХаритоновОбщество
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