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Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-20T14:21+0300
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РИА Новости

Радиотелескоп обнаружил десятки мертвых звезд в центре Млечного Пути

13:02 20.11.2019 (обновлено: 14:21 20.11.2019)
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© Dr Natasha Hurley-Walker (ICRAR/Curtin) and the GLEAM TeamРадиоизображения 27 объектов — остатков сверхновых, взорвавшихся от тысячи до сотен тысяч лет назад
Радиоизображения 27 объектов — остатков сверхновых, взорвавшихся от тысячи до сотен тысяч лет назад
© Dr Natasha Hurley-Walker (ICRAR/Curtin) and the GLEAM Team
Радиоизображения 27 объектов — остатков сверхновых, взорвавшихся от тысячи до сотен тысяч лет назад
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Австралийские астрофизики построили новое радиочастотное изображение нашей Галактики и обнаружили в ее центре остатки 27 массивных звезд, взорвавшихся тысячи лет назад. Результаты исследования опубликованы в трех статьях в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia (статья 1, статья 2, статья 3).
Изображения, получаемые с радиотелескопа, показывают, на что была бы похожа картина звездного неба, если бы человеческий глаз мог видеть радиоволны.
Специалисты, работающие на низкочастотном радиотелескопе Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии, провели в рамках проекта GLEAM (GaLactic and Extragalactic All-sky MWA survey) детальную съемку Галактического центра. Затем они обработали данные в суперкомпьютерном центре Pawsey в Перте и получили детальное изображение, на котором видны объекты, ранее недоступные для наблюдения.
"Это новое изображение фиксирует низкочастотное радиоизлучение нашей Галактики в мельчайших деталях", — рассказала руководитель исследования Наташа Херли-Уокер (Natasha Hurley-Walker) пресс-службе Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR).
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Съемка выполнялась в диапазоне частот от 72 до 231 МГц с разрешением две угловые минуты. Примерно таким же разрешением обладает человеческий глаз.
"Так как разные объекты имеют разные "радиоцвета", именно широта частотного диапазона позволяет нам различать перекрывающиеся объекты в Галактическом центре", — говорит Херли-Уокер.
Таким образом, ученые обнаружили в центре Млечного Пути остатки 27 массивных звезд, которые в конце жизни превратились в сверхновые. Эти звезды были в восемь и более раз массивнее Солнца, а с момента их разрушения прошли тысячи лет.
Раньше астрономы могли фиксировать вспышки либо более молодых или ближе расположенных сверхновых, либо дальних звезд, находящихся в очень плотной среде. Сейчас уже открыто 295 таких объектов. Новое исследование позволило обнаружить более древние, более отдаленные или расположенные в разреженной среде мертвые звезды.
"Это действительно захватывающе! Раньше было трудно найти остатки сверхновых на этом этапе жизни Галактики. Мы как будто заглянули в прошлое Млечного Пути", — отмечает руководитель исследования.
Один из обнаруженных объектов находится за пределами Галактики, и, несмотря на его молодость, раньше не был виден из-за очень слабого сигнала. Еще два найдены в той области неба, где массивные звезды известны не были. Это означает, что в будущем и такие регионы Галактики могут оказаться перспективными для поиска остатков сверхновых.
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Ученые рассчитывают на множество аналогичных открытий после того, как в 2021 году завершится строительство гигантского радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA), одним из элементов которого является MWA.
"Низкочастотная часть SKA, которую построят на месте MWA, будет в тысячи раз более чувствительной и иметь гораздо лучшее разрешение. Это поможет найти тысячи остатков сверхновых, которые сформировались за последние 100 тысяч лет, даже на другой стороне Млечного Пути", — подчеркивает Херли-Уокер.
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаЗападная АвстралияПерт
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