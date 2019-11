Радиотелескоп обнаружил десятки мертвых звезд в центре Млечного Пути

Австралийские астрофизики построили новое радиочастотное изображение нашей Галактики и обнаружили в ее центре остатки 27 массивных звезд, взорвавшихся тысячи лет назад. Результаты исследования опубликованы в трех статьях в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia ( статья 1 статья 3 ).