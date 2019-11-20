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РИА Новости

На участие в олимпиаде "Я – профессионал" подано более 675 тысяч заявок

12:54 20.11.2019
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© Фото : пресс-служба Олимпиады «Я – профессионал»Регистрация на третий сезон олимпиады "Я – профессионал"
Регистрация на третий сезон олимпиады Я – профессионал
© Фото : пресс-служба Олимпиады «Я – профессионал»
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Завершилась регистрация на третий сезон олимпиады "Я – профессионал". Подано более 675 тысяч заявок, рост по сравнению с прошлым сезоном составил почти 30%, говорится в пресс-релизе президентской платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ).
Олимпиада является одним из флагманских проектов платформы РСВ и реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

"За 48 дней регистрации нам удалось собрать 675 239 заявок на олимпиаду. Вот уже третий сезон подряд самыми востребованными остаются социально-экономические и естественно-научные направления олимпиады, такие как "Психология", "Лечебное дело и педиатрия", "Экономика". Из новых направлений наибольший интерес у студентов вызвали "Туризм", "Востоковедение", "Медико-профилактическое дело" и "Транспорт", - рассказала руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара.

По ее словам, топ-10 популярных направлений выглядит следующим образом: "Психология" (26 643 заявки), "Биология" (25 991) и "Лечебное дело и педиатрия" (25 878). За ними идут "Математика" (23 783), "Экономика" (23 259), "Программирование и информационные технологии" (21 125), "Менеджмент" (20 252), "Экология" (19 952), "Языкознание и литературоведение" (19 650) и "Дизайн" (18 606)".
"Я – профессионал" – один из самых популярных проектов платформы "Россия – страна возможностей". Уже третий год подряд проект помогает тысячам российских студентов поступить в вуз, продолжить образование, пополнить багаж знаний на всевозможных образовательных мероприятиях и зимних школах. Стоит отметить, что в третьем сезоне в некоторых регионах количество регистраций выросло в несколько раз по сравнению с прошлым годом. В этот раз они вошли в десятку лидеров. Например, Краснодарский и Ставропольский края увеличили свои показатели в два раза, а Курская область – почти в четыре. В топ-3 по числу заявок вошли Москва, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан", – сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
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По его словам, больше всего регистраций поступило от студентов Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова (26 831), Башкирского государственного медуниверситета (18 901) и Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (16 514).
Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают, кто прошел в заключительный очный этап, который состоится зимой 2020 года. Победители третьей олимпиады будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии размером от 100 до 300 тысяч рублей.
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