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РИА Новости

Более 180 работ Сальвадора Дали покажут в московском Манеже

13:08 20.11.2019
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© AP PhotoХудожник-сюрреалист Сальвадор Дали в Нью-Йорке
Художник-сюрреалист Сальвадор Дали в Нью-Йорке
© AP Photo
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более 180 произведений Сальвадора Дали будет представлено в Центральном выставочном зале "Манеж" на выставке, которая откроется 21 января, сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия.
В экспозицию "Сальвадор Дали. Магическое искусство" войдут живопись, рисунки, акварели и гравюры. В ее основе — работы из собраний фонда "Гала – Сальвадор Дали", Национального музея "Центр искусств королевы Софии", а также произведения из частных европейских собраний.
"Дали вошел в историю как художник, создавший беспрецедентный культ вокруг своей личности, субъективного видения мира и, конечно, искусства. Миллионы людей знают его сегодня как неотразимого мастера эпатажа, как создателя причудливых образов, которые, увидев один раз, уже невозможно забыть", – отметил Владимир Воронченко, председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен" и директор Музея Фаберже.
Зрители смогут увидеть и юношеские импрессионистические пейзажи художника 1910-х годов, и творчество сюрреалистического и ядерно-мистического периодов, и абстрактные холсты 1980-х.
В экспозиции будут представлены такие работы, как "Невидимый человек" (1929–32), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945), "Дематериализация под носом Нерона" (1947), "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля" (1954).
Живопись дополнят рисунки 1930–40-х годов, в том числе иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую Дали написал в 1948 году, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте – проект, над которым художник работал в 1959–63 годах.
Выставка пройдет с 21 января по 25 марта 2020 года.
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110000
КультураНовости культурыВыставкиСальвадор Дали
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