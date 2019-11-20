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Война в Сирии
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РИА Новости

Отвод курдов на севере Сирии практически завершен, заявил Лавров

12:48 20.11.2019 (обновлено: 13:38 20.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Бахрейна Халедом бен Ахмедом аль-Халифой в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Бахрейна Халедом бен Ахмедом аль-Халифой в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отвод вооруженных группировок курдов на севере Сирии практически завершен, но какие-то отдельные районы их присутствия, возможно, остались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Диалог с представителями курдов у нас есть, включая представителей "Сирийских демократических сил" (SDF), прежде всего, в контексте реализации российско-турецкого меморандума, который предполагает отвод подразделения "Сирийских демократических сил" вместе с вооружениями на 30 км от турецко-сирийской границы. Как вы помните, эти договоренности были одобрены и президентом (Сирии Башаром) Асадом, и руководителями SDF, о чем нам было сказано, о чем было заявлено публично. И для того, чтобы эта позиция материализовалась в практические действия на земле, мы сразу же вступили в диалог, в том числе с SDF", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна.
"Практически отвод вооруженных людей завершен, есть, может быть, какие-то отдельные районы, где до конца надо довести дело", - добавил он.
Российский министр отметил, что теперь самое главное, чтобы курдские собеседники из "Сирийских демократических сил" были последовательны.
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