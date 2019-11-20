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РИА Новости

На юге Москвы нашли похожий на снаряд времен войны предмет

12:42 20.11.2019 (обновлено: 12:43 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаружен в среду днем на территории Московского инженерно-физического института на юге столицы, ближайшие учебные корпуса находятся в 150 метрах от опасной находки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На территории учебного заведения МИФИ по адресу: Каширское шоссе, дом 31 обнаружен предмет, похожий на снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место опасной находки оцеплено, вызваны саперы. Эвакуация людей пока не проводится.
Седьмого ноября специалисты инженерно-саперного отряда вывезли для последующей утилизации на полигоне обнаруженный на кладбище "Большое Свинорье" в новой Москве снаряд от противотанкового гранатомёта РПГ-7. Кроме этого, боеприпас времен войны был обнаружен ранее при укладке железнодорожных путей возле дома номер 3 по адресу: 2-й Лучевой просек на северо-востоке Москвы. Снаряд также был обезврежен саперами военной комендатуры.
Снаряды
11 октября, 13:35
В Москве в Курчатовском институте нашли боеприпас времен войны
012011
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Новая МоскваНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Московский инженерно-физический институтМоскваПроисшествия
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