На юге Москвы нашли похожий на снаряд времен войны предмет

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаружен в среду днем на территории Московского инженерно-физического института на юге столицы, ближайшие учебные корпуса находятся в 150 метрах от опасной находки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На территории учебного заведения МИФИ по адресу: Каширское шоссе, дом 31 обнаружен предмет, похожий на снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, место опасной находки оцеплено, вызваны саперы. Эвакуация людей пока не проводится.
Седьмого ноября специалисты инженерно-саперного отряда вывезли для последующей утилизации на полигоне обнаруженный на кладбище "Большое Свинорье" в новой Москве снаряд от противотанкового гранатомёта РПГ-7. Кроме этого, боеприпас времен войны был обнаружен ранее при укладке железнодорожных путей возле дома номер 3 по адресу: 2-й Лучевой просек на северо-востоке Москвы. Снаряд также был обезврежен саперами военной комендатуры.
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