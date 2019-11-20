На юге Москвы нашли похожий на снаряд времен войны предмет

"На территории учебного заведения МИФИ по адресу: Каширское шоссе, дом 31 обнаружен предмет, похожий на снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, место опасной находки оцеплено, вызваны саперы. Эвакуация людей пока не проводится.

Седьмого ноября специалисты инженерно-саперного отряда вывезли для последующей утилизации на полигоне обнаруженный на кладбище "Большое Свинорье" в новой Москве снаряд от противотанкового гранатомёта РПГ-7. Кроме этого, боеприпас времен войны был обнаружен ранее при укладке железнодорожных путей возле дома номер 3 по адресу: 2-й Лучевой просек на северо-востоке Москвы. Снаряд также был обезврежен саперами военной комендатуры.