Удмуртия стала одним из лидеров реализации нацпроекта о безопасных дорогах

"Перед субъектами федерации поставлены амбициозные цели и в части приведения в порядок дорожной сети, и по обеспечению безопасности движения. Только при формировании такой мощной региональной команды как у нас можно добиться решения крайне сложной задачи, которая обозначена в указе президента России. В 2020 году работа в этом направлении будет активно продолжаться", - прокомментировал Бречалов.