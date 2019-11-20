Удмуртия стала одним из лидеров реализации нацпроекта о безопасных дорогах

В ведомстве отметили, что высокую оценку за результативную работу команда Удмуртии получила на конференции в рамках Транспортной недели в Москве.
"В числе лучших регионов министр транспорта России Евгений Дитрих назвал Удмуртскую республику. Главе Удмуртии Александру Бречалову он вручил диплом за достижение наилучших показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщает пресс-служба руководства республики.
"Перед субъектами федерации поставлены амбициозные цели и в части приведения в порядок дорожной сети, и по обеспечению безопасности движения. Только при формировании такой мощной региональной команды как у нас можно добиться решения крайне сложной задачи, которая обозначена в указе президента России. В 2020 году работа в этом направлении будет активно продолжаться", - прокомментировал Бречалов.