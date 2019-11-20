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РИА Новости

Удмуртия стала одним из лидеров реализации нацпроекта о безопасных дорогах

12:40 20.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
УФА, 20 ноя – РИА Новости. Минтранс признал Удмуртию одним из регионов-лидеров по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в пресс-службе руководства республики.
В ведомстве отметили, что высокую оценку за результативную работу команда Удмуртии получила на конференции в рамках Транспортной недели в Москве.
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"В числе лучших регионов министр транспорта России Евгений Дитрих назвал Удмуртскую республику. Главе Удмуртии Александру Бречалову он вручил диплом за достижение наилучших показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщает пресс-служба руководства республики.
"Перед субъектами федерации поставлены амбициозные цели и в части приведения в порядок дорожной сети, и по обеспечению безопасности движения. Только при формировании такой мощной региональной команды как у нас можно добиться решения крайне сложной задачи, которая обозначена в указе президента России. В 2020 году работа в этом направлении будет активно продолжаться", - прокомментировал Бречалов.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
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Удмуртская РеспубликаЕвгений ДитрихАлександр БречаловУдмуртияОбщество
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