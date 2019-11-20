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РИА Новости

Рапота: 2019 год для белорусско-российской интеграции – самый интенсивный

12:31 20.11.2019 (обновлено: 16:19 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Для белорусско-российской интеграции нынешний год стал самым интенсивным, сообщил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, принимающий участие в проходящем на площадке МИА "Россия сегодня" экспертно-медийном форуме "Союзное государство 2030 - траектория будущего".

"Именно в этот год активизировалась работа по интенсификации реализации договора 1999 года о создании Союзного государства. В нынешнем году министерства и ведомства активно работали над различными положениями договора, в основном касающимися вопросов экономики, промышленной политики, активно работали над тем, чтобы договориться о путях движения вперед", - сказал Рапота.

Говоря о состоявшихся накануне заседании Совета Министров Союзного государства и переговорах премьер-министров Беларуси и России с участием представителей министерств и ведомств двух стран, он отметил, что "основной задачей было дать оценку интеграционным дорожным картам".
"Что-то уже принять, что-то зафиксировать как предмет договоренности, где-то четче обозначить разногласия и возможные альтернативы их устранения. Вот собственно этим вчера занимались в течение почти семи с половиной часов наши премьеры, представители министерств и ведомств", - сказал Рапота.
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Отвечая на вопрос о молодежных программах Союзного государства, госсекретарь отметил, что особое внимание в отношениях между двумя странами уделяется теме, связанной с коммуникациями между молодыми людьми, а также программам, нацеленным на развитие отношений в разных отраслях их деятельности.

"Молодежные программы активно работают, зарождаются новые. Недавно мне был представлен результат деятельности молодежи относительно научно-технического развития в Союзном государстве, где отражены этапы научно-технического развития. Понятно, что это одна из идей, она требует своей экспертной оценки, но там есть очень много полезных идей и задумок", - пояснил Рапота.

Отмечая совместную работу молодежи России и Белоруссии он напомнил, что "молодые люди Союзного государства активно трудятся в строительных отрядах в Островцах , есть активное общественное движение, объединение усилий по освоению Арктики".
" Тема молодежных контактов очень интереса тем, что сама идея исходит не от нас, не от исполнительных органов власти, а именно от молодых людей, которые заразились идеей совместной деятельности и смотрят как можно объединить усилия и в гуманитарной сфере, в экономической, научно-технической" ,- резюмировал Рапота.
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Союзное государствоСергей РумасГригорий РапотаБелоруссияРоссия
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