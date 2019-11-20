Видеомост Москва-Каир о международном научном сотрудничестве

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27 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва-Каир на тему: "Международное научное сотрудничество: что российские университеты могут предложить миру".