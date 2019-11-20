Видеомост Москва-Каир о международном научном сотрудничестве

Участники в Москве:
- профессор, проректор по науке и инновациям НИТУ "МИСиС" Михаил ФИЛОНОВ;
- заведующий лабораторией "Гибридные наноструктурные материалы" Александр КОМИССАРОВ;
- главный научный сотрудник Инжинирингового центра быстрого промышленного прототипирования высокой сложности, профессор Александр ГРОМОВ;
- научный сотрудник лаборатории "Перспективная солнечная энергетика" Данила САРАНИН.
Участники в Каире:
- представители СМИ.
В современном мире эффективное взаимодействие между странами является важным звеном в цепочке развития всех сфер жизни общества. Касается это и науки: множество прорывных открытий было сделано именно в рамках международной кооперации ученых. Активными участниками научной дискуссии являются университеты, чьи разработки – в том числе результат многолетнего сотрудничества с зарубежными коллегами.
Одна из наиболее значимых фигур российской университетской науки – НИТУ "МИСиС", который имеет многолетнюю историю взаимоотношений с научным сообществом Египта и опыт совместной работы с египетскими предприятиями.
Какие новейшие разработки представят российские специалисты на международной научной арене в ближайшее время? Какие направления обладают наибольшим потенциалом для восточного региона? Какова перспектива развития научного сотрудничества России и Египта? Чем российские разработки могут быть полезны миру?
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- профессор, проректор по науке и инновациям НИТУ "МИСиС" Михаил ФИЛОНОВ;
- заведующий лабораторией "Гибридные наноструктурные материалы" Александр КОМИССАРОВ;
- главный научный сотрудник Инжинирингового центра быстрого промышленного прототипирования высокой сложности, профессор Александр ГРОМОВ;
- научный сотрудник лаборатории "Перспективная солнечная энергетика" Данила САРАНИН.
Участники в Каире:
- представители СМИ.
В современном мире эффективное взаимодействие между странами является важным звеном в цепочке развития всех сфер жизни общества. Касается это и науки: множество прорывных открытий было сделано именно в рамках международной кооперации ученых. Активными участниками научной дискуссии являются университеты, чьи разработки – в том числе результат многолетнего сотрудничества с зарубежными коллегами.
Одна из наиболее значимых фигур российской университетской науки – НИТУ "МИСиС", который имеет многолетнюю историю взаимоотношений с научным сообществом Египта и опыт совместной работы с египетскими предприятиями.
Какие новейшие разработки представят российские специалисты на международной научной арене в ближайшее время? Какие направления обладают наибольшим потенциалом для восточного региона? Какова перспектива развития научного сотрудничества России и Египта? Чем российские разработки могут быть полезны миру?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/