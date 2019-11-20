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РИА Новости

Видеомост Москва-Каир о международном научном сотрудничестве

12:26 20.11.2019 (обновлено: 17:20 20.11.2019)
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27 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва-Каир на тему: "Международное научное сотрудничество: что российские университеты могут предложить миру".
Участники в Москве:
- профессор, проректор по науке и инновациям НИТУ "МИСиС" Михаил ФИЛОНОВ;
- заведующий лабораторией "Гибридные наноструктурные материалы" Александр КОМИССАРОВ;
- главный научный сотрудник Инжинирингового центра быстрого промышленного прототипирования высокой сложности, профессор Александр ГРОМОВ;
- научный сотрудник лаборатории "Перспективная солнечная энергетика" Данила САРАНИН.

Участники в Каире:
- представители СМИ.

В современном мире эффективное взаимодействие между странами является важным звеном в цепочке развития всех сфер жизни общества. Касается это и науки: множество прорывных открытий было сделано именно в рамках международной кооперации ученых. Активными участниками научной дискуссии являются университеты, чьи разработки – в том числе результат многолетнего сотрудничества с зарубежными коллегами.
Одна из наиболее значимых фигур российской университетской науки – НИТУ "МИСиС", который имеет многолетнюю историю взаимоотношений с научным сообществом Египта и опыт совместной работы с египетскими предприятиями.
Какие новейшие разработки представят российские специалисты на международной научной арене в ближайшее время? Какие направления обладают наибольшим потенциалом для восточного региона? Какова перспектива развития научного сотрудничества России и Египта? Чем российские разработки могут быть полезны миру?

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