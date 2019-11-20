В Белгороде полицейский пойдет под суд за то, что пытал задержанного

ВОРОНЕЖ, 20 ноя - РИА Новости. Белгородский полицейский предстанет перед судом за то, что пытками заставлял задержанного признаться в квартирной краже и сломал ему три ребра, сообщает в среду Белгородский полицейский предстанет перед судом за то, что пытками заставлял задержанного признаться в квартирной краже и сломал ему три ребра, сообщает в среду следственное управление СК РФ

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника уголовного розыска УМВД России по Белгородской области в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия и применением специальных средств)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 января 2019 года в управление МВД России по Белгороду был доставлен местный житель. Мужчина, подозреваемый в квартирной краже, свою причастность к преступлению отрицал.

"Тогда обвиняемый, оставшись наедине с заподозренным, желая получить признательные показания, потребовал от него лечь на пол и завести руки за спину. Надел на мужчину наручники и стал поднимать его руки вверх, надавливая одновременно коленом на туловище. В результате действий обвиняемого у потерпевшего сломано три ребра", - сообщает следствие.

Потерпевший пожаловался на действия стража порядка. В ходе поверки факт пытки подтвердился.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает следствие.