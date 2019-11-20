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РИА Новости

В Белгороде полицейский пойдет под суд за то, что пытал задержанного

12:28 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 20 ноя - РИА Новости. Белгородский полицейский предстанет перед судом за то, что пытками заставлял задержанного признаться в квартирной краже и сломал ему три ребра, сообщает в среду следственное управление СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника уголовного розыска УМВД России по Белгородской области в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия и применением специальных средств)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 5 января 2019 года в управление МВД России по Белгороду был доставлен местный житель. Мужчина, подозреваемый в квартирной краже, свою причастность к преступлению отрицал.
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"Тогда обвиняемый, оставшись наедине с заподозренным, желая получить признательные показания, потребовал от него лечь на пол и завести руки за спину. Надел на мужчину наручники и стал поднимать его руки вверх, надавливая одновременно коленом на туловище. В результате действий обвиняемого у потерпевшего сломано три ребра", - сообщает следствие.
Потерпевший пожаловался на действия стража порядка. В ходе поверки факт пытки подтвердился.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает следствие.
Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону, преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ по Белгородской области и управлением собственной безопасности УМВД.
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