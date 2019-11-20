МИД Бахрейна: соглашение о безвизовом режиме с Россией почти готово

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бахрейн и Россия находятся на финальном этапе разработки соглашения по безвизовому режиму, заявил министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Мы обсудили туризм, облегчение туристического обмена", — сказал глава МИД Бахрейна.
По его словам, стороны также рассмотрели возможность отмены виз между странами. Этот вопрос сейчас на финальной стадии административного рассмотрения.
"Я надеюсь, что он будет решен в ближайшее время", — подчеркнул Халед бен Ахмед Аль Халифа.
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