МИД Бахрейна: соглашение о безвизовом режиме с Россией почти готово

Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бахрейн и Россия находятся на финальном этапе разработки соглашения по безвизовому режиму, заявил министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы обсудили туризм, облегчение туристического обмена", — сказал глава МИД Бахрейна.

По его словам, стороны также рассмотрели возможность отмены виз между странами. Этот вопрос сейчас на финальной стадии административного рассмотрения.