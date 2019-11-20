СК завел дело после нападения на съемочную группу телеканала "Крым 24"

"Возбуждено уголовное дело в отношении представителя группы торговцев, подозреваемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, соединенном с насилием (ч.3 ст. 144 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено просить суд об избрании ему меры пресечения. Следователи выясняют обстоятельства нападения на корреспондента съемочной группы, уже назначена судмедэкспертиза, допрошены пострадавшие, изучены видеозаписи с места происшествия, установлены свидетели.