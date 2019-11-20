Детский консультативно-диагностический центр открыли в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. На базе детской областной больницы открылся консультативно-диагностического центр, помощь в котором ежегодно смогут получать 110 тысяч детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

Центр разместился в помещении бывшей детской поликлиники при областной больнице, материально-техническая база поликлиники не менялась более 35 лет. В этом году в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" и при поддержке администрации региона проведена масштабная модернизация учреждения.

После капитального ремонта и реконструкции в здании поликлиники созданы все условия для комфортного пребывания маленьких пациентов и их родителей. Закуплены свыше двухсот единиц современного медицинского оборудования. На это затрачены 122,4 миллиона рублей, из них областная казна выделила 73,9 миллиона рублей, федеральный бюджет - 43,9 миллиона рублей, средства ОМС составили 4,3 миллиона рублей.

Губернатор области Игорь Артамонов высоко оценил проведенную модернизацию и подчеркнул, что и врачи, и родители маленьких пациентов отмечают значительное улучшение качества и доступности медицинской помощи.