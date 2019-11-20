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Липецкая область
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РИА Новости

Детский консультативно-диагностический центр открыли в Липецкой области

12:19 20.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. На базе детской областной больницы открылся консультативно-диагностического центр, помощь в котором ежегодно смогут получать 110 тысяч детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Центр разместился в помещении бывшей детской поликлиники при областной больнице, материально-техническая база поликлиники не менялась более 35 лет. В этом году в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" и при поддержке администрации региона проведена масштабная модернизация учреждения.
После капитального ремонта и реконструкции в здании поликлиники созданы все условия для комфортного пребывания маленьких пациентов и их родителей. Закуплены свыше двухсот единиц современного медицинского оборудования. На это затрачены 122,4 миллиона рублей, из них областная казна выделила 73,9 миллиона рублей, федеральный бюджет - 43,9 миллиона рублей, средства ОМС составили 4,3 миллиона рублей.
Губернатор области Игорь Артамонов высоко оценил проведенную модернизацию и подчеркнул, что и врачи, и родители маленьких пациентов отмечают значительное улучшение качества и доступности медицинской помощи.
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"Для работы в современных условиях нам нужны хорошие кадры, молодые врачи. Поэтому сейчас мы работаем, как по региональным, так и по федеральным программам, которые уже привлекают в Липецкую область специалистов высокого уровня. Начало положено, будем вместе решать поставленные задачи, выполнять данные людям обещания", – сказал Артамонов.
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