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РИА Новости

Двух детей, вывезенных из Ирака, передали родственникам в Грозном

12:10 20.11.2019
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Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
 Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
ГРОЗНЫЙ, 20 ноя – РИА Новости. Двоих детей из Чечни, которых в числе других эвакуировали из Багдада в Москву, доставили в среду в Грозный и передали родственникам, сообщила РИА Новости член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах "Исламского государства"*. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены к своим родственникам в 13 регионов России, в том числе в Чечню.
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Омбудсмен рассказала об эвакуированных в прошлом году из Ирака детях
"В Грозный прилетели четверо детей, двое транзитом отправятся в Ингушетию, двое ребятишек останутся в Чечне, они будут воспитываться у бабушек с дедушкой", - отметила Саратова.
По ее словам, двухлетняя Имара и четырехлетний Зубайр из двух семей, которые проживают в Грозном и Гудермесе.
Имара - последняя из пятерых братьев и сестер, вернувшаяся на родину родителей, сама девочка родилась в иракской тюрьме, рассказала РИА Новости ее бабушка Марета Беширова. Ранее в Чечню, по ее словам, были возвращены четверо старших братьев и сестер Имары.
"Старших детей привезли в декабре прошлого года и в июле 2019 года, им от 4 до 11лет, они воспитываются в селе у бабушки с дедушкой по отцу. Имара останется со мной, она еще очень маленькая, ей один год и 10 месяцев", - рассказала женщина.
Самолет МЧС России
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Бабушка вернувшихся из Ирака детей россиян надеется узнать их по глазам
По ее словам, мать детей – 28-летняя Карина, единственная дочь Мареты - находится в багдадской тюрьме, она осуждена на 15 лет. Бабушка отметила, что самочувствие ребенка нормальное, только часто плачет и зовет маму.
"Она не отходит от меня совсем, прилипла ко мне, с тех пор, как взяла ее на руки", - плачет женщина.
Она говорит, что будет воспитывать внучку и не отпустит ее от себя "пока я жива". При этом женщина надеется, что рано или поздно дети воссоединятся с матерью.
Всего из Ирака вывезены обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от года до 15 лет. МИД РФ сообщил, что продолжит поиск и идентификацию российских детей, которые могут находиться на территории Ирака.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
19 ноября, 01:47
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Анна КузнецоваГрозныйЧечняИракОбщество
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