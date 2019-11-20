Двух детей, вывезенных из Ирака, передали родственникам в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 20 ноя – РИА Новости. Двоих детей из Двоих детей из Чечни , которых в числе других эвакуировали из Багдада в Москву, доставили в среду в Грозный и передали родственникам, сообщила РИА Новости член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах "Исламского государства"*. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены к своим родственникам в 13 регионов России, в том числе в Чечню.

"В Грозный прилетели четверо детей, двое транзитом отправятся в Ингушетию, двое ребятишек останутся в Чечне, они будут воспитываться у бабушек с дедушкой", - отметила Саратова.

По ее словам, двухлетняя Имара и четырехлетний Зубайр из двух семей, которые проживают в Грозном и Гудермесе.

Имара - последняя из пятерых братьев и сестер, вернувшаяся на родину родителей, сама девочка родилась в иракской тюрьме, рассказала РИА Новости ее бабушка Марета Беширова. Ранее в Чечню, по ее словам, были возвращены четверо старших братьев и сестер Имары.

"Старших детей привезли в декабре прошлого года и в июле 2019 года, им от 4 до 11лет, они воспитываются в селе у бабушки с дедушкой по отцу. Имара останется со мной, она еще очень маленькая, ей один год и 10 месяцев", - рассказала женщина.

По ее словам, мать детей – 28-летняя Карина, единственная дочь Мареты - находится в багдадской тюрьме, она осуждена на 15 лет. Бабушка отметила, что самочувствие ребенка нормальное, только часто плачет и зовет маму.

"Она не отходит от меня совсем, прилипла ко мне, с тех пор, как взяла ее на руки", - плачет женщина.

Она говорит, что будет воспитывать внучку и не отпустит ее от себя "пока я жива". При этом женщина надеется, что рано или поздно дети воссоединятся с матерью.

Всего из Ирака вывезены обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от года до 15 лет. МИД РФ сообщил, что продолжит поиск и идентификацию российских детей, которые могут находиться на территории Ирака.