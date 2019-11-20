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Карачаево-Черкесская Республика
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РИА Новости

Темрезов: благодаря нацпроектам в строительстве КЧР выйдет на новый уровень

11:57 20.11.2019
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© Фото предоставлены пресс-службой Главы и правительства КЧРМинистр строительства и ЖКХ Владимира Якушев и глава региона КЧР Рашид Темрезов
Министр строительства и ЖКХ Владимира Якушев и глава региона КЧР Рашид Темрезов
© Фото предоставлены пресс-службой Главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. Строительство жилья и сопутствующей социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство территорий, переселение граждан из аварийного жилья – эти сферы выйдут в Карачаево-Черкесии (КЧР) на новый уровень благодаря нацпроектам, сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в сети Инстаграм.
Он написал, что в ходе рабочей поездки в КЧР министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева сначала были детально проработаны каждое направление и вопросы реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" на территории региона.
"Это строительство жилья, сопутствующей социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство территорий и ремонт дворов, переселение граждан из аварийного жилья. Эту работу мы ведём не первый год, но благодаря нацпроекту, она выйдет на совершенно новый уровень", - говорится в сообщении глава республики.
Он также добавил, что за последние годы в республике построено сотни объектов образования, здравоохранения, спорта, инженерной инфраструктуры. При этом большое внимание уделяется не только развитию городов, но сельским территориям, что очень важно для региона, где более 60% населения проживают на селе.
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"Наша общая задача - не цифры и индикаторы, не только показатели, а конкретные объекты, созданные для удобства и комфорта людей", - написал Темрезов.
В Карачаево-Черкесии реализуются федеральные проекты"Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Чистая вода", которые входят в национальные проекты "Жилье и городская среда" и "Экология", администрируемые Минстроем России.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаВладимир ЯкушевРашид Темрезов
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