Темрезов: благодаря нацпроектам в строительстве КЧР выйдет на новый уровень

© Фото предоставлены пресс-службой Главы и правительства КЧР Министр строительства и ЖКХ Владимира Якушев и глава региона КЧР Рашид Темрезов

ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. Строительство жилья и сопутствующей социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство территорий, переселение граждан из аварийного жилья – эти сферы выйдут в Карачаево-Черкесии (КЧР) на новый уровень благодаря нацпроектам, сообщил глава региона . Строительство жилья и сопутствующей социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство территорий, переселение граждан из аварийного жилья – эти сферы выйдут в Карачаево-Черкесии (КЧР) на новый уровень благодаря нацпроектам, сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в сети Инстаграм.

Он написал, что в ходе рабочей поездки в КЧР министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева сначала были детально проработаны каждое направление и вопросы реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" на территории региона.

"Это строительство жилья, сопутствующей социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройство территорий и ремонт дворов, переселение граждан из аварийного жилья. Эту работу мы ведём не первый год, но благодаря нацпроекту, она выйдет на совершенно новый уровень", - говорится в сообщении глава республики.

Он также добавил, что за последние годы в республике построено сотни объектов образования, здравоохранения, спорта, инженерной инфраструктуры. При этом большое внимание уделяется не только развитию городов, но сельским территориям, что очень важно для региона, где более 60% населения проживают на селе.

"Наша общая задача - не цифры и индикаторы, не только показатели, а конкретные объекты, созданные для удобства и комфорта людей", - написал Темрезов.