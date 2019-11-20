Президент Молдовы поблагодарил патриарха Кирилла за подвижничество

КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Молдовы Игорь Додон направил патриарху Кириллу поздравления с 73-летием и выразил признательность за подвижническую деятельность.
"Направил Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу мои самые тёплые поздравления по случаю дня рождения. Мы высоко ценим его большой личный вклад в укрепление тесных многовековых связей между российским и молдавским народами, основанных на единой православной вере, дружбе и взаимопонимании", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент пожелал патриарху Кириллу многолетия, доброго здравия и удачи в его патриаршем служении во имя полноты Православия. Он выразил Его Святейшеству "глубокую признательность за подвижническую деятельность, направленную на достижение мира, конфессионального согласия и гармонизацию межнациональных отношений".
Патриарх Кирилл (в миру - Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом. Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.