Президент Молдовы поблагодарил патриарха Кирилла за подвижничество

КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Молдовы Игорь Додон направил патриарху Кириллу поздравления с 73-летием и выразил признательность за подвижническую деятельность.

"Направил Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу мои самые тёплые поздравления по случаю дня рождения. Мы высоко ценим его большой личный вклад в укрепление тесных многовековых связей между российским и молдавским народами, основанных на единой православной вере, дружбе и взаимопонимании", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент пожелал патриарху Кириллу многолетия, доброго здравия и удачи в его патриаршем служении во имя полноты Православия. Он выразил Его Святейшеству "глубокую признательность за подвижническую деятельность, направленную на достижение мира, конфессионального согласия и гармонизацию межнациональных отношений".