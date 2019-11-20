Когда 37 миллиардов мало: Володин о финансировании сельских территорий

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Несмотря на двукратное увеличение финансирования госпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий", этих средств все же мало, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020 год.

"Выделенная сумма, порядка 37 миллиардов рублей, по мнению экспертов и профессионального сообщества, явно недостаточна", — цитирует спикера официальный сайт нижней палаты.

По мнению Володина, финансирование программы нужно увеличить, а сделать это можно за счет ненефтегазовых доходов, если в будущем году они достигнут определенного уровня.