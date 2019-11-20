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РИА Новости

Когда 37 миллиардов мало: Володин о финансировании сельских территорий

11:52 20.11.2019 (обновлено: 13:17 20.11.2019)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМорковоуборочный комбайн засыпает собранную на поле морковь в грузовик
Морковоуборочный комбайн засыпает собранную на поле морковь в грузовик
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Несмотря на двукратное увеличение финансирования госпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий", этих средств все же мало, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020 год.

"Выделенная сумма, порядка 37 миллиардов рублей, по мнению экспертов и профессионального сообщества, явно недостаточна", — цитирует спикера официальный сайт нижней палаты.

По мнению Володина, финансирование программы нужно увеличить, а сделать это можно за счет ненефтегазовых доходов, если в будущем году они достигнут определенного уровня.
Развитие сельских территорий жизненно важно для России, а саму госпрограмму активно поддерживает президент, подчеркнул председатель Госдумы.
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