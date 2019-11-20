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РИА Новости

В Югре четверть привлекаемых инвестиций приходится на Сургутский район

11:49 20.11.2019 (обновлено: 12:33 20.11.2019)
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© Фото : предоставлено администрацией Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя - РИА Новости. Практически четверть инвестиций, привлекаемых в экономику Ханты-Мансийского автономного округа, приходится на Сургутский район, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Губернатор Югры Наталья Комарова, озвучивая во вторник ежегодный отчет, обращение и инвестиционное послание к жителям региона, подчеркнула, что по итогам 2019 года в экономику автономного округа будет привлечено 939 миллиардов рублей инвестиций, прирост по сравнению с 2018 годом составит более 17 миллиардов рублей.
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Глава региона в своем обращении также поблагодарила власти Сургутского района за "адресный подход к работе с инвесторами". По ее словам, три года подряд муниципалитет обеспечивает лидерство в рейтинге городов и районов Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
"Наталья Владимировна отметила, что объем инвестиций округа составил без малого триллион рублей, из этой суммы 230 миллиардов прямых инвестиций дает Сургутский район, обеспечивая четверть всего инвестиционного пакета Югры", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.
Он добавил, что в настоящее время в Сургутском районе реализуется 188 инвестиционных проектов емкостью более 3,3 миллиарда рублей.
Ранее в районной администрации сообщали РИА Новости, что муниципалитет готов предложить субсидию в размере 100 тысяч рублей для предпринимателей из других регионов, которые сменят "прописку" и перерегистрируют свой бизнес на территории муниципального образования. Таким образом Сургутский район работает над повышением собственной инвестиционной привлекательности, поясняли в муниципалитете.
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