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РИА Новости

Тело пропавшего весной москвича нашли в подмосковной теплице

11:40 20.11.2019 (обновлено: 12:02 20.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Арестованы двое подозреваемых в убийстве пропавшего весной москвича, его тело было обнаружено в теплице в Подмосковье, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области задержаны двое подозреваемых в убийстве 40-летнего жителя Москвы", - сказала Волк.
© МВД РФВо время оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых в убийстве 40-летнего жителя Москвы
Во время оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых в убийстве 40-летнего жителя Москвы
© МВД РФ
Во время оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых в убийстве 40-летнего жителя Москвы
По ее словам, в апреле мужчина на своем автомобиле выехал из Москвы и не вернулся. Через четыре дня его машина была обнаружена в подмосковной деревне Ивашево. ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство".
Сотрудники полиции и Росгвардии в деревне Аксёно-Бутырки Московской области задержали местного жителя, ранее судимого за убийство и разбойное нападение. У него были обнаружены ключи от автомобиля потерпевшего и его планшет. В теплице, расположенной на придомовой территории, было обнаружено тело пропавшего москвича. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от проникающего ножевого ранения грудной клетки.
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Кроме того, у подозреваемого изъяты незарегистрированные три охотничьих гладкоствольных ружья, два нарезных карабина, газовый и травматический пистолеты, приспособление для стрельбы мелкокалиберными патронами в форме ручки, а также наркотики.
В ноябре в Тульской области полиция задержала предполагаемого соучастника преступления. Оба подозреваемых арестованы. По одной из версий, мотивом преступления были их долговые обязательства перед потерпевшим.
Как добавила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, преступление было совершено из-за нежелания одного из подозреваемых возвращать потерпевшему 3 миллиона рублей. Кроме того, после убийства соучастники присвоили себе деньги мужчины, два планшета, два телефона, ноутбук и его автомобиль. Задержанные написали явку с повинной и рассказали обо всех обстоятельствах совершенного ими преступления.
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