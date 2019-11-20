Тело пропавшего весной москвича нашли в подмосковной теплице

Сотрудники полиции и Росгвардии в деревне Аксёно-Бутырки Московской области задержали местного жителя, ранее судимого за убийство и разбойное нападение. У него были обнаружены ключи от автомобиля потерпевшего и его планшет. В теплице, расположенной на придомовой территории, было обнаружено тело пропавшего москвича. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от проникающего ножевого ранения грудной клетки.