Горячий чай и теплая одежда: как военных ЦВО спасают от морозов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более 100 пунктов обогрева, где военнослужащие могут получить горячий чай и бутерброды, организовали из-за сильного похолодания на полигонах в Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Курганской областях, сообщает Более 100 пунктов обогрева, где военнослужащие могут получить горячий чай и бутерброды, организовали из-за сильного похолодания на полигонах в Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Курганской областях, сообщает пресс-служба Минобороны России

Тем, кто несет гарнизонную и караульную службу, выдали утепленную одежду, в том числе полушубки, подшлемники, валенки и меховые рукавицы, а также организовали дополнительное питание.

В жилых помещениях поддерживается температура не ниже 20 градусов, проводится регулярное проветривание и дезинфекция. А в автотранспорте каждый раз перед выходом из парка проверяют работу системы отопления.