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РИА Новости

Горячий чай и теплая одежда: как военных ЦВО спасают от морозов

11:33 20.11.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие во время учений
Военнослужащие во время учений
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более 100 пунктов обогрева, где военнослужащие могут получить горячий чай и бутерброды, организовали из-за сильного похолодания на полигонах в Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Курганской областях, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Тем, кто несет гарнизонную и караульную службу, выдали утепленную одежду, в том числе полушубки, подшлемники, валенки и меховые рукавицы, а также организовали дополнительное питание.
В жилых помещениях поддерживается температура не ниже 20 градусов, проводится регулярное проветривание и дезинфекция. А в автотранспорте каждый раз перед выходом из парка проверяют работу системы отопления.
В пресс-службе уточнили, что, по сообщениям метеорологов, низкие температуры до -25 градусов продержатся на Урале до середины недели.
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