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Новый год—2020
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РИА Новости

Что подарить девушке на Новый год: лучшие рекомендации в год Белой Крысы

11:55 20.11.2019
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© Depositphotos / nerudolМужчина упаковывает подарок
Мужчина упаковывает подарок
© Depositphotos / nerudol
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Новый год – прежде всего, подарки для самых любимых. Сотни лет мужчины ломают голову, чтобы угодить возлюбленным. В свою очередь, женщины стараются тонко намекнуть о своих желаниях и предпочтениях. Чтобы не ошибиться с сюрпризом для любимой, необходимо внимательно отнестись к предсказаниям по восточному гороскопу. Руководитель школы научной астрологии Сергей Дмитриевич Безбородный рассказал РИА Новости, что именно стоить дарить женщинам на Новый год-2020.
Крыса
Для представительниц главного знака зодиакального круга 2020 года лучшим подарком станут ключи от машины или квартиры. Ведь у Крысы начнется абсолютно новая жизнь, в которой все будет иначе. Мужчине стоит обратить внимание на крупные покупки недвижимости. На крайний случай женщине-Крысе можно подарить хорошую сумку.
Бык
Быку лучше всего преподнести что-нибудь романтичное. Подарок должен быть с обязательным намеком на любовные отношения, иначе вы рискуете потерять возлюбленную.
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Тигр
Бесстрашный Тигр оценит недельную путевку или длительное путешествие туда, куда ей самой давно хотелось поехать. Чтобы не ошибиться с локацией, лучше всего спросить напрямую.
Кролик
В грядущем году Кролики могут с легкостью стать жертвами хакерской атаки. Поэтому новый мобильный телефон с усиленной системой защиты станет идеальным вариантом новогоднего подарка.
Дракон
Дракону необходимо чаще выходить в свет. Приглашение на интересный семинар, билеты на спектакль, концерт, цирковое шоу станут незабываемым подарком и покорят сердце возлюбленной.
Змея
Очаровательная Змея оценит традиционный подарок - украшение. В целом, можно подарить что-то из бижутерии.
Лошадь
Лошадь лучше всего спросить, что хочет она сама, потому как с подарком в следующем году все равно не угадать.
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Овца
Совместное проживание в каком-нибудь интересном месте, расположенном в горах, – идеальный подарок для Овцы. Включите фантазию, не бойтесь экспериментов – все получится.
Обезьяна
Обезьянам подойдет путешествие в Юго-Восточную Азию. Она будет рада сертификатам на тренинги личностного роста, курсам йоги или массажа. Релакс – главное, что нужно учесть при выборе подарка.
Петух
Эксцентричным Петухам лучше всего вручить абонемент в оздоровительный центр. В следующем году их ожидают проблемы со здоровьем. Можно обратить внимание на элитные салоны красоты. Сон, уход, правильное питание и здоровье – ключевые слова для подарков женщине-Петуху.
Собака
Домашним и ласковым Собакам необходимо подарить что-то полезное и практичное для семьи или родных. Экспериментировать не стоит: лучше всего спросить, чтобы точно не ошибиться.
Свинья
Лучшим сюрпризом для Свиньи станут просто деньги. Желательно – побольше и в валюте.
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Новый год—2020звездыгороскопНовый ГодМоскваРоссияпраздникОбщество
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