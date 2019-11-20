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Карачаево-Черкесская Республика
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РИА Новости

Темрезов: в КЧР до 2024 года благоустроят 300 дворов и 24 парка

11:26 20.11.2019 (обновлено: 11:29 20.11.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой главы КЧР В КЧР до 2024 года благоустроят 300 дворов и 24 парка
В КЧР до 2024 года благоустроят 300 дворов и 24 парка
© Фото предоставлено пресс-службой главы КЧР
ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Карачаево-Черкесии до 2024 года благоустроят триста дворовых и 24 общественных территории, сообщили в пресс-службе главы региона.
Данные о работах по благоустройству были озвучены на совещании в Черкесске под председательством министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева и главы региона Рашида Темрезова.
"В 2019 году уже завершилось благоустройство 12 общественных территорий в регионе и 60 дворовых территорий многоквартирных домов", - сообщил Темрезов.
По информации пресс-службы, глава Минстроя в ходе поездки в республику осмотрел объекты, строящиеся в регионе в рамках проектов, курируемых министерством.
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