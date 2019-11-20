Темрезов: в КЧР до 2024 года благоустроят 300 дворов и 24 парка

В КЧР до 2024 года благоустроят 300 дворов и 24 парка

© Фото предоставлено пресс-службой главы КЧР В КЧР до 2024 года благоустроят 300 дворов и 24 парка

ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Карачаево-Черкесии до 2024 года благоустроят триста дворовых и 24 общественных территории, сообщили в пресс-службе главы региона.

а Данные о работах по благоустройству были озвучены на совещании в Черкесске под председательством министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева и главы региона Рашида Темрезов

"В 2019 году уже завершилось благоустройство 12 общественных территорий в регионе и 60 дворовых территорий многоквартирных домов", - сообщил Темрезов.