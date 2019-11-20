В Чувашии осудили мужчину, насмерть забившего пенсионерку из-за 4750 рублей

Следствием и Верховным судом Чувашии установлено, что 4 апреля в поселке Ибреси мужчина с сообщником проникли в дом 74-летней соседки, избили ее, похитили у нее два сотовых телефона, после чего потребовали выдать им имевшиеся деньги, угрожая убийством. Женщина отдала им в общей сложности 4750 рублей. Чтобы скрыть следы преступления, мужчины сначала попытались задушить пенсионерку веревкой, а когда она порвалась, подсудимый нанес множество ударов женщине в шею ножницами. От полученных ранений она скончалась, а нападавшие скрылись.