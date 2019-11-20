Электронные медсправки водителей: что готовит новый проект Минздрава и МВД

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Электронные медсправки могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав.

Как сообщается на сайте МВД , такая норма содержится в поправках в закон "О безопасности дорожного движения", разработанных ведомством и Минздравом.

Таким образом, Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия всю информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования.

Кроме того, в законопроекте есть пункт о том, что теперь МВД будет получать информацию о водителях, у которых до истечения срока действия прав появились медицинские противопоказания к вождению. Врачи будут вносить эту информацию в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

После того как запрос передадут в МВД, водитель в течение одного месяца должен будет пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Если болезнь подтвердится или человек просто не придет на обследование, удостоверение аннулируют.