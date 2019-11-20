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РИА Новости

Электронные медсправки водителей: что готовит новый проект Минздрава и МВД

11:25 20.11.2019 (обновлено: 18:16 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповОформление водительского удостоверения в отделении ГИБДД в Москве
Оформление водительского удостоверения в отделении ГИБДД в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Электронные медсправки могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав.
Как сообщается на сайте МВД, такая норма содержится в поправках в закон "О безопасности дорожного движения", разработанных ведомством и Минздравом.
Таким образом, Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия всю информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования.
Кроме того, в законопроекте есть пункт о том, что теперь МВД будет получать информацию о водителях, у которых до истечения срока действия прав появились медицинские противопоказания к вождению. Врачи будут вносить эту информацию в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.
После того как запрос передадут в МВД, водитель в течение одного месяца должен будет пройти внеочередное медицинское освидетельствование. Если болезнь подтвердится или человек просто не придет на обследование, удостоверение аннулируют.
Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для экспертной оценки.
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