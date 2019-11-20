Режим повышенной готовности ввели в Барнауле

БАРНАУЛ, 20 ноя – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в двух районах Барнаула из-за коммунальной аварии, где 2,5 тысячи человек почти в тридцатиградусный мороз остались без тепла, сообщает пресс-центр мэрии города в среду.

Произошло повреждение на тепловой сети на проспекте Ленина, 142. Изначально мэрия сообщала об отключении тепла в 23 жилых домах и двух детсадах.

"Режим повышенной готовности введен в двух районах Барнаула в связи с коммунальной аварией. Такое решение принято на оперативном совещании в администрации города. В зону ограничения теплоснабжения попали около 2,5 тысячи человек, 26 домов", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что для ликвидации последствий аварии к земляным работам приступила аварийная бригада. В настоящее время для поддержания температурного режима в домах управляющие организации обеспечивают принудительную циркуляцию через обратный трубопровод тепловой сети.

В случае необходимости в готовность будут приведены два пункта временного проживания. Выставлен пост ГИБДД для регулирования движения в зоне проведения ремонтных работ, движение транспорта не ограничено - дорожные службы ведут очистку дорожного полотна от воды и обработку антигололедными реагентами. В резерве около 100 обогревателей.