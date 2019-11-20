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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-20T11:19+0300
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 26 нарушений перемирия в Сирии

11:19 20.11.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisСирия
Сирия
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 19, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
В Минобороны РФ напомнили, что по согласованию российской и турецкой сторон с 6.00 31 августа на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".
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"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Алеппо – восемь, Латакия – шесть, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Латакия – семь, Алеппо – два, Хама – девять", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
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