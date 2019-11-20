Россия за сутки зафиксировала 26 нарушений перемирия в Сирии

В Минобороны РФ напомнили, что по согласованию российской и турецкой сторон с 6.00 31 августа на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Алеппо – восемь, Латакия – шесть, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Латакия – семь, Алеппо – два, Хама – девять", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.