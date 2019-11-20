МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Эн+ Груп" изучает возможность продажи тепловой угольной генерации, но решение пока не принято, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Эн+ Груп".

"Совет директоров группы поручил менеджменту проанализировать возможные опции развития тепловых активов. Их продажа – один из вариантов стратегии, но не единственный. На данный момент решение не принято", - сообщили в компании.

По данным газеты "Коммерсант", " Иркутскэнерго " (входит в "Эн+ Груп") вышла на рынок с предложением о продаже своих угольных ТЭЦ мощностью до 3,8 ГВт и разрезов, которые служат ресурсной базой для генерации со стартовой ценой в 25 миллиардов рублей. Потенциальными покупателями актива, по данным издания, могут стать "Сибирская генерирующая компания" (СГК, входит в СУЭК Андрея Мельниченко), "Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ).