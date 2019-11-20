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РИА Новости

"Эн+ Груп" изучает возможность продажи тепловой угольной генерации

11:14 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Трубы ТЭЦ
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Эн+ Груп" изучает возможность продажи тепловой угольной генерации, но решение пока не принято, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Эн+ Груп".
"Совет директоров группы поручил менеджменту проанализировать возможные опции развития тепловых активов. Их продажа – один из вариантов стратегии, но не единственный. На данный момент решение не принято", - сообщили в компании.
По данным газеты "Коммерсант", "Иркутскэнерго" (входит в "Эн+ Груп") вышла на рынок с предложением о продаже своих угольных ТЭЦ мощностью до 3,8 ГВт и разрезов, которые служат ресурсной базой для генерации со стартовой ценой в 25 миллиардов рублей. Потенциальными покупателями актива, по данным издания, могут стать "Сибирская генерирующая компания" (СГК, входит в СУЭК Андрея Мельниченко), "Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ).
"Иркутскэнерго" — энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы. Входит в "Эн+ Груп". Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 12,9 ГВт.
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ТеплоснабжениеСибирская генерирующая компанияАндрей Мельниченко
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