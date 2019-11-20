В благовещенском колледже изменили учебный план после ЧП со стрельбой

Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Сдачу курсовых работ в колледже Сдачу курсовых работ в колледже Благовещенска , где студент открыл стрельбу , перенесли на следующий семестр, сообщает минобразования Приамурья.

"В связи с тем, что до конца года учебный корпус по улице Красноармейская, 155, из учебного процесса выведен, занятия проходят во втором отделении по улице Амурская, 97. Трагические события повлияли и на учебный план. Для скорейшей нормализации учебного процесса сдача курсовых работ перенесена на следующий семестр", - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель минобрнауки области Светлана Яковлева, мониторинг психологического климата, проводимый ранее в образовательных организациях региона, показал, что необходимо пересмотреть подходы в оказании психологической помощи.

"Поэтому мы приняли участие в федеральном проекте "Поддержка семей, имеющих детей" и создали в регионе специальную службу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. Хочу подчеркнуть, что она не тождественна с психиатрической службой, как ошибочно можно подумать. Здесь можно получить профессиональную консультацию или просто посоветоваться, как действовать в той или иной ситуации с детьми", - добавила министр.

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.