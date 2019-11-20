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РИА Новости

В благовещенском колледже изменили учебный план после ЧП со стрельбой

11:13 20.11.2019
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Эдуард Глок
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Сдачу курсовых работ в колледже Благовещенска, где студент открыл стрельбу, перенесли на следующий семестр, сообщает минобразования Приамурья.
"В связи с тем, что до конца года учебный корпус по улице Красноармейская, 155, из учебного процесса выведен, занятия проходят во втором отделении по улице Амурская, 97. Трагические события повлияли и на учебный план. Для скорейшей нормализации учебного процесса сдача курсовых работ перенесена на следующий семестр", - говорится в сообщении.
Росгвардия
Вчера, 11:09
В Благовещенске Росгвардия будет охранять колледж, где произошла стрельба
Как отметила руководитель минобрнауки области Светлана Яковлева, мониторинг психологического климата, проводимый ранее в образовательных организациях региона, показал, что необходимо пересмотреть подходы в оказании психологической помощи.
"Поэтому мы приняли участие в федеральном проекте "Поддержка семей, имеющих детей" и создали в регионе специальную службу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. Хочу подчеркнуть, что она не тождественна с психиатрической службой, как ошибочно можно подумать. Здесь можно получить профессиональную консультацию или просто посоветоваться, как действовать в той или иной ситуации с детьми", - добавила министр.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 04:22
В Приамурье подтвердили увольнения после стрельбы в благовещенском колледже
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник и гендиректор охранявшего колледж ЧОП арестованы.
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенскОбщество
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