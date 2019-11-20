Круглый стол по итогам исследования о стратегиях женского лидерства

К участию приглашены:
- первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра АЛЕКСАНДРОВА;
- директор по персоналу в регионе HGEM (быстрорастущих европейский рынков) Mastercard Наталья ТУЛИНА;
- директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл РОДИН;
- вице-президент по персоналу PepsiCo Россия, Украина, Белоруссия и стран СНГ Наталья ХВАН.
Модераторы:
- генеральный директор KFC по России и СНГ, председатель Комитета по женскому лидерству Раиса ПОЛЯКОВА;
- первый заместитель исполнительного директора Ассоциация менеджеров Вадим КОВАЛЁВ.
Каковы главные барьеры на пути успешного карьерного развития современной женщины в России? Есть ли тенденция к разрушению гендерных стереотипов в российском обществе? Отличается ли ситуация в разных отраслях или городах? Какие рекомендации могут дать женщины-лидеры из различных отраслей бизнеса?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра АЛЕКСАНДРОВА;
- директор по персоналу в регионе HGEM (быстрорастущих европейский рынков) Mastercard Наталья ТУЛИНА;
- директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл РОДИН;
- вице-президент по персоналу PepsiCo Россия, Украина, Белоруссия и стран СНГ Наталья ХВАН.
Модераторы:
- генеральный директор KFC по России и СНГ, председатель Комитета по женскому лидерству Раиса ПОЛЯКОВА;
- первый заместитель исполнительного директора Ассоциация менеджеров Вадим КОВАЛЁВ.
Каковы главные барьеры на пути успешного карьерного развития современной женщины в России? Есть ли тенденция к разрушению гендерных стереотипов в российском обществе? Отличается ли ситуация в разных отраслях или городах? Какие рекомендации могут дать женщины-лидеры из различных отраслей бизнеса?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/