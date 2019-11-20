Круглый стол по итогам исследования о стратегиях женского лидерства

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26 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол представителей Комитета по женскому лидерству, на котором впервые будут представлены результаты исследования "Эффективные стратегии женского лидерства в современной России".