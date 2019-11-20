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РИА Новости

Круглый стол по итогам исследования о стратегиях женского лидерства

11:06 20.11.2019 (обновлено: 11:08 20.11.2019)
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26 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол представителей Комитета по женскому лидерству, на котором впервые будут представлены результаты исследования "Эффективные стратегии женского лидерства в современной России".
К участию приглашены:
- первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра АЛЕКСАНДРОВА;
- директор по персоналу в регионе HGEM (быстрорастущих европейский рынков) Mastercard Наталья ТУЛИНА;
- директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл РОДИН;
- вице-президент по персоналу PepsiCo Россия, Украина, Белоруссия и стран СНГ Наталья ХВАН.

Модераторы:
- генеральный директор KFC по России и СНГ, председатель Комитета по женскому лидерству Раиса ПОЛЯКОВА;
- первый заместитель исполнительного директора Ассоциация менеджеров Вадим КОВАЛЁВ.

Каковы главные барьеры на пути успешного карьерного развития современной женщины в России? Есть ли тенденция к разрушению гендерных стереотипов в российском обществе? Отличается ли ситуация в разных отраслях или городах? Какие рекомендации могут дать женщины-лидеры из различных отраслей бизнеса?

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