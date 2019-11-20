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РИА Новости

Патрушев отметил важность защиты наследия Победы от искажений и спекуляций

11:08 20.11.2019 (обновлено: 11:17 20.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ отметил важность сохранения исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне от искажений и спекуляций, сообщает в среду пресс-служба СБ РФ.
Патрушев в преддверии празднования 75-летия Победы отметил, что чем дальше уходит 9 мая 1945 года, тем настойчивее становятся попытки принизить вклад СССР и государств Содружества в достижение Победы.
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По словам секретаря Совбеза РФ, путем фальсификации истории, уничтожения памятников героям войны организаторы этого процесса стремятся принизить историческую роль России и стран СНГ как гарантов стабильности в Евразии, ограничить влияние на мировые процессы, разрушить общее стремление к единению, проведению скоординированной миролюбивой внутренней и внешней политики, подорвать чувство собственного достоинства.
"Стремятся отнять у наших стран героическое прошлое, а у народа историческую память, сделав изгоем мировой политики, лишив возможности развития на основе исторической правды, и в итоге оставить наши страны без будущего и лишить нас самого главного, того, что наши народы вынесли из прошлого – гордости за свое Отечество, за наши великие свершения и вклад в мировую цивилизацию. Наш священный долг – защитить историческое наследие Победы от искажений и спекуляций и передать эту вахту потомкам", - заявил Патрушев.
Также он подчеркнул, что эта памятная дата будет широко праздноваться и освещаться в странах Содружества, а также в других государствах, где чтят память воинов, победивших фашизм и отстоявших независимость наших стран.
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80 лет с начала Второй мировой войныЕвразияСодружествоСНГМоскваНиколай ПатрушевРоссияОбщество
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