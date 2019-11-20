Патрушев отметил важность защиты наследия Победы от искажений и спекуляций

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ отметил важность сохранения исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне от искажений и спекуляций, сообщает в среду пресс-служба СБ РФ.

Патрушев в преддверии празднования 75-летия Победы отметил, что чем дальше уходит 9 мая 1945 года, тем настойчивее становятся попытки принизить вклад СССР и государств Содружества в достижение Победы.

По словам секретаря Совбеза РФ, путем фальсификации истории, уничтожения памятников героям войны организаторы этого процесса стремятся принизить историческую роль России и стран СНГ как гарантов стабильности в Евразии, ограничить влияние на мировые процессы, разрушить общее стремление к единению, проведению скоординированной миролюбивой внутренней и внешней политики, подорвать чувство собственного достоинства.

"Стремятся отнять у наших стран героическое прошлое, а у народа историческую память, сделав изгоем мировой политики, лишив возможности развития на основе исторической правды, и в итоге оставить наши страны без будущего и лишить нас самого главного, того, что наши народы вынесли из прошлого – гордости за свое Отечество, за наши великие свершения и вклад в мировую цивилизацию. Наш священный долг – защитить историческое наследие Победы от искажений и спекуляций и передать эту вахту потомкам", - заявил Патрушев.