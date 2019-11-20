Фонд "Самрук-Казына" реализовал 87 активов на 186 млрд тенге

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Фонд "Самрук-Казына" реализовал 87 активов на 186 миллиардов тенге, 51 актив ликвидирован или реорганизован, в работе осталось 20 активов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ФНБ "Самрук-Казына".
"Важным направлением в реализации Комплексного плана является осуществление публичного размещения акций крупных компаний Фонда на фондовых биржах", - процитировали в пресс-службе заявление председателя правления АО "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова на Совете по управлению фондом с участием первого президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Глава ФНБ подчеркнул, что в целях обеспечения эффективного управления портфелем активов группы фонда приняты меры по сокращению уровней управления и выхода из непрофильных активов.
"Если, на 1 января 2018 года практически во всех компаниях было шесть уровней управления, то на сегодняшний день, в семь из девяти крупных компаний количество уровней управления соответствует целевой модели в 2-3 уровня. То есть, мы сократили большую прослойку административно – управленческого персонала", - отметил председатель правления АО "Самрук-Казына".
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