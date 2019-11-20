Фонд "Самрук-Казына" реализовал 87 активов на 186 млрд тенге

"Важным направлением в реализации Комплексного плана является осуществление публичного размещения акций крупных компаний Фонда на фондовых биржах", - процитировали в пресс-службе заявление председателя правления АО "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова на Совете по управлению фондом с участием первого президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева.

"Если, на 1 января 2018 года практически во всех компаниях было шесть уровней управления, то на сегодняшний день, в семь из девяти крупных компаний количество уровней управления соответствует целевой модели в 2-3 уровня. То есть, мы сократили большую прослойку административно – управленческого персонала", - отметил председатель правления АО "Самрук-Казына".