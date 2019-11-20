"Московский акселератор": столица поддержит прорывные стартапы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бурное развитие высоких технологий во всём мире бросает серьезные вызовы и российской столице. В условиях непрерывной "цифровой гонки" только активная поддержка инновационных бизнес-проектов позволит Москве сохранить свой статус одного из мировых лидеров в достижении целей устойчивого развития.

Новые идеи, новые технологические решения и, конечно, предлагающие их люди и команды сегодня становятся самым ценным активом, на который Москва делает стратегическую ставку. С этой целью столичное правительство реализует ряд проектов, направленных на поиск прорывных решений и стартапов, а также на последующее их продвижение на рынке.

Одной из таких инициатив стала новая программа поддержки бизнеса - "Московский акселератор". Ее запускают Агентство инноваций Москвы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города (ДПИР), совместно с фондом "Московский инновационный кластер" и ведущими технологическими компаниями страны.

"Москва постоянно ищет и внедряет инструменты, способные подстегнуть к развитию рынок инновационных решений, особенно – в цифровой отрасли. Одним из таких инструментов является акселератор, задача которого – помочь технологическим стартапам в масштабировании бизнеса и выходе на глобальный рынок. Сегодня более 60% молодых стартаперов столицы принимают участие в акселераторах и конкурсах для стартапов. Для лучших, актуальных для города проектов вступают в силу классические инструменты поддержки за счет бюджета, предлагаемые московским правительством", - отметил руководитель ДПИР Алексей Фурсин.

Важная миссия "Московского акселератора" - создание площадки для взаимодействия корпораций и технологических стартапов на паритетных началах. Для корпораций и города - это поиск прорывных решений, формирование совместных инновационных кейсов, которые в будущем смогут стать успешными технологическими компаниями. Для самих стартапов - это программа ускорения, поиск партнёров, инвесторов и стратегов, призовой фонд на развитие.

Размер призового фонда от компаний-партнеров составит до 10 миллионов рублей по каждой из двадцати тематических программ (треков), которые пройдут в рамках акселератора в 2019–2020 годах. Полученные деньги станут для победителей своего рода "бесплатными инвестициями", поскольку их можно будет потратить на развитие без потери доли в бизнесе.

Как будет работать акселератор

Первым мероприятием акселератора станет трек "Цифровые сервисы", приём заявок на который продлится до 15 декабря. Для участия в треке будет отобрано 20 стартапов, каждый из которых получит своего наставника – трекера. Под руководством трекера команды в течение 10 недель до окончания акселерации будут проверять гипотезы, масштабировать решения, улучшать бизнес-показатели, а также искать партнёров.

В ходе акселерации состоится множество семинаров и мастер-классов, где участники смогут пообщаться с экспертами, успешными создателями уже действующих цифровых стартапов, а также инвесторами и представителями крупных корпораций. По пятницам будут проходить общие статус-собрания, по субботам - воркшопы с менторами. Менторы и наставники научат участников выстраивать отношения с корпорациями и развивать проект так, чтобы в будущем его можно было выгодно продать.

Первый трек продлится с 17 января до 18 марта 2020 года. Финалом трека станет 19 марта - так называемый Demo Day, когда стартапы представят свои достижения по итогам работы в акселераторе, а представители технологических компаний и авторитетное жюри выберут лучших. Ряд самых интересных проектов смогут впоследствии получить выгодные предложения от корпораций и городских властей.

"Команды с самыми высокими результатами получат комплексную поддержку от Москвы. Их пригласят тестировать свои продукты на лучших городских и корпоративных площадках. Они получат помощь в привлечении заказчиков и партнеров, смогут на льготных условиях работать в одном из объектов инновационной инфраструктуры столицы", — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина

Занятия в акселераторе в рамках трека "Цифровые сервисы" пройдут по четырем направлениям: образование, логистика, ритейл, автоматизация зданий (умный дом).

Так, направление EdTech включает в себя новые технологии в обучении, развитие образовательных продуктов, онлайн-обучение, а направление LogTech - беспилотные технологии, решения для оптимизации логистических процессов, мониторинг товаров и грузов. Направление RetailTech включает повышение качества обслуживания, анализ потребительских предпочтений, технологии мониторинга товаров, направление PropTech – цифровые продукты в сфере недвижимости, технологии умного дома.