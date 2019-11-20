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РИА Новости

Церемония вручения премии "Золотой Граммофон" пройдет 23 ноября в Кремле

10:49 20.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкXXIII Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
XXIII Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Организаторы национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон" рассказали о подготовке к грядущей церемонии, которая пройдет 23 ноября, и раскрыли некоторые секреты шоу, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".
"Я получил на почту несколько фотографий нашей великолепной сцены-трансформера, готовящейся в Кремле. Традиционно режиссёром выступит Андрей Сычев", - рассказал генеральной продюсер "Русской Медиагруппы" Сергей Балдин.
XXIV Ежегодная церемония вручения "Золотого Граммофона" состоится в Государственном Кремлёвском Дворце. Премия была учреждена "Русским радио" и проводится ежегодно с 1996 года. В эфире радиостанции выходит одноименный хит-парад, который еженедельно определяет 20 лучших песен. Для того, чтобы получить премию, исполнитель должен продержаться в топ-листе 20 и более недель. Имена лауреатов объявляются на самой церемонии, лидеров определяет голосование слушателей.
В преддверии церемонии "Русское Радио" устроило пресс-завтрак, на котором был обнародован первый рейтинг значимости и популярности российских звёзд с точки зрения упоминания в медиа-пространстве. В основу исследования легли данные, полученные "Русским Радио" по итогам хит-парада "Золотой Граммофон" с 1 января 2019 года по 15 ноября 2019 года.
© "Русская Медиагруппа" Организаторы национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон"
 Организаторы национальной музыкальной Премии Золотой Граммофон
© "Русская Медиагруппа"
Организаторы национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон"
Первое место в ТОП-20 занял Филипп Киркоров. В этом году о нём было 58142 упоминаний в СМИ. Индекс заметности – 2,5 миллиона. Второе место по количеству упоминаний у певицы LOBODA. Несмотря на то, что упоминаний в СМИ о ней в этом году было 31009, её индекс – 4,9 миллиона, – вдвое превосходит показатель Филиппа Киркорова в силу того, что Светлана стала главной героиней большинства публикаций. Замыкает тройку наиболее востребованных в СМИ персон Вера Брежнева с количеством упоминаний 18240 и индексом заметности 2 миллиона.
На пресс-завтраке продемонстрировали сразу 26 статуэток "Золотой Граммофон", которые уже в субботу достанутся исполнителям главных хитов 2019 года. Последние семь лет звёзды награждаются хай-тек граммофоном авторства известного дизайнера Карима Рашида.
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