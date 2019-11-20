Церемония вручения премии "Золотой Граммофон" пройдет 23 ноября в Кремле

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Организаторы национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон" рассказали о подготовке к грядущей церемонии, которая пройдет 23 ноября, и раскрыли некоторые секреты шоу, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".

"Я получил на почту несколько фотографий нашей великолепной сцены-трансформера, готовящейся в Кремле. Традиционно режиссёром выступит Андрей Сычев", - рассказал генеральной продюсер "Русской Медиагруппы" Сергей Балдин.

XXIV Ежегодная церемония вручения "Золотого Граммофона" состоится в Государственном Кремлёвском Дворце. Премия была учреждена "Русским радио" и проводится ежегодно с 1996 года. В эфире радиостанции выходит одноименный хит-парад, который еженедельно определяет 20 лучших песен. Для того, чтобы получить премию, исполнитель должен продержаться в топ-листе 20 и более недель. Имена лауреатов объявляются на самой церемонии, лидеров определяет голосование слушателей.

В преддверии церемонии "Русское Радио" устроило пресс-завтрак, на котором был обнародован первый рейтинг значимости и популярности российских звёзд с точки зрения упоминания в медиа-пространстве. В основу исследования легли данные, полученные "Русским Радио" по итогам хит-парада "Золотой Граммофон" с 1 января 2019 года по 15 ноября 2019 года.

© "Русская Медиагруппа" Организаторы национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон" © "Русская Медиагруппа" Организаторы национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон"

Первое место в ТОП-20 занял Филипп Киркоров. В этом году о нём было 58142 упоминаний в СМИ. Индекс заметности – 2,5 миллиона. Второе место по количеству упоминаний у певицы LOBODA. Несмотря на то, что упоминаний в СМИ о ней в этом году было 31009, её индекс – 4,9 миллиона, – вдвое превосходит показатель Филиппа Киркорова в силу того, что Светлана стала главной героиней большинства публикаций. Замыкает тройку наиболее востребованных в СМИ персон Вера Брежнева с количеством упоминаний 18240 и индексом заметности 2 миллиона.